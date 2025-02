Il 6 marzo torna Pechino Express, Antonio Rossi e Juri Chechi in gara come ‘I medagliati’

Il format televisivo porterà concorrenti e spettatori tra Filippine, Thailandia e Nepal

Il campione olimpico lecchese pronto a partire

LECCO – Mancano oramai due settimane alla partenza dell’edizione 2025 di Pechino Express, l’adventure reality targato Sky Original e prodotto da Banijay Italia, con Costantino della Gherardesca e Fru dei The Jackal alla conduzione.

Il format televisivo, giunto alla sua 12^ edizione, prenderà il via il prossimo 6 marzo, tra i concorrenti in gara ci sarà anche il lecchese Antonio Rossi, campione olimpico e mondiale di kayak. Rossi farà coppia con un altro campione olimpico, Juri Chechi: saranno i medagliati. Con loro altre otto coppie: Virna Toppi e Nicola Del Freo – I primi ballerini; Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba – Gli spettacolari; Jey e Checco Lillo – I magici; Ivana Mrázová e Giaele De Donà – Le atlantiche; Giulio Berruti e Nicolò Maltese – Gli estetici; Nathalie Guetta e Vito Bucci – I cineasti; Dolcenera e Gigi Campanile – I complici; Samanta e Debora Togni – Le sorelle.

I concorrenti si sfideranno in un percorso irto di ostacoli lungo una delle rotte più sorprendenti di sempre: dalle Filippine al nord della Thailandia, per terminare in Nepal.

Anche Lecco dunque sarà al fianco del ‘suo’ campione, facendo il tifo per questa nuova avventura.