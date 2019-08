Il 7 settembre, l’arcivescovo Delpini incontra i fedeli a Lecco

Mario Delpini sarà a Lecco la sera del 7 settembre

L’incontro alla Basilica di San Nicolò dalle 20.30

LECCO – Tutti i fedeli della Chiesa di Lecco, parrocchie, associazioni e movimenti, sono invitati per una serata di ascolto, riflessione e preghiera con l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, per iniziare insieme il nuovo anno pastorale.

L’incontro si svolgerà alla Basilica di Lecco la sera di sabato 7 settembre, dalle 20.30.

L’incontro avviene nel giorno in cui la Diocesi di Milano celebra l’inizio dell’anno pastorale. Al mattino infatti mons. Delpini sarà in Duomo a Milano per il solenne Pontificale che apre il nuovo tratto di cammino della chiesa ambrosiana mentre in serata sarà in Basilica a Lecco.

Al centro dell’incontro la nuova lettera pastorale dell’Arcivescovo “La situazione è occasione”.

Spiega il prevosto di Lecco, monsignor Davide Milani: “Il nostro arcivescovo chiede a tutti, all’inizio di questo nuovo anno, di leggere e meditare la Lettera di San Paolo ai Filippesi per trovare risposta alle domande, sollievo per le apprensioni, indicazioni per il camino. Incontrandolo qui a Lecco cominceremo a mettere in pratica questa indicazione. Un importante attore leggerà integralmente questo breve libro del Nuovo Testamento, poi lo mediteremo insieme. All’Arcivescovo racconteremo le nostre preoccupazioni, domande, intuizioni attese, prima di ascoltare le sue indicazioni. Questa visita in un giorno così importante per la nostra Diocesi è sicuramente un privilegio che i lecchesi sapranno riconoscere e apprezzare con la propria presenza in Basilica“.

Ad interpretare teatralmente i 4 capitoli della Lettera ai Filippesi sarà l’attore Matteo Bonanni, diplomato presso la scuola civica d’arte drammatica “Paolo Grassi” e protagonista di svariati progetti teatrali (Teatro alla Scala e Piccolo Teatro), cinematografici e radio televisivi (Rai, Mediaset, Radio 24).

Dopo l’ascolto della parola di Dio, il maestro Luca Cesana proporrà una meditazione musicale all’organo.

A seguire, alcuni rappresentanti delle parrocchie e dei movimenti e associazioni racconteranno a mons. Delpini attese, preoccupazioni e speranze all’inizio di questo tratto di cammino ecclesiale. Infine l’intervento dell’Arcivescovo con le sue indicazioni per il nuovo anno.

“Tutti i fedeli lecchesi – delle parrocchie, associazioni e movimenti – sono invitati questa serata per iniziare così comunitariamente il nuovo anno pastorale”, conclude mons. Milani.