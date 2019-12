Il Badoni guarda alle ragazze: “Vogliamo abbattere le barriere socio culturali”

“E’ una questione di giustizia e pari opportunità”

La tecnica è donna. Ma chi l’ha detto che il Badoni è solo per maschi?

LECCO – “E’ una questione di giustizia e pari opportunità”. Così la professoressa Agnese Mascellani, docente con incarico di Funzioni Strumentali Orientamento, ha voluto sottolineare quanto si sta facendo all’istituto Badoni di Lecco.

Durante la conferenza stampa di presentazione di tutte le novità dell’anno scolastico in corso, è stato posto l’accento sulla questione della presenza femminile al Badoni: “Attualmente le ragazze sono il 12%, una percentuale davvero troppo troppo bassa – ha detto -. Spesso le ragazze non pensano all’istituto tecnico come alternativa valida per la loro istruzione, non perché non hanno attitudine ma spesso a fermarle sono motivi socio-culturali”.

La scuola, però, ha deciso di attivarsi concretamente per valorizzare le ragazze: “Abbiamo pensato a laboratori di orientamento specifici per le ragazze di seconda media – ha detto – si tratta di un progetto in collaborazione con il Politecnico che sta facendo lo stesso lavoro con le ragazze che frequentano la quarta superiore. E’ una questione di giustizia e pari opportunità e poi vediamo che la scuola funziona meglio se ci sono sia maschi che femmine”.

“Le stesse aziende ci dicono che le donne sono più attente rispetto agli uomini in alcuni ambiti specifici, come ad esempio il controllo qualità – ha aggiunto il professor Federico Amaretti -. Se non promuoviamo la nostra scuola anche alle ragazze rischiamo di perdere una professionalità che dobbiamo assolutamente ritrovare”.