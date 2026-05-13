Il bilancio di attività di Officina Gerenzone e la nuova sfida: “Salvare l’antica trafila di Laorca”

In tanti ieri sera a Otolab di Rancio dove l’associazione guidata dal presidente Colombo ha fatto un recap delle attività svolte, di quelle in essere e di quelle future

LECCO – Un recap ricco ed esaustivo quello presentato ieri sera a Otolab di Rancio da Officina Gerenzone davanti a un pubblico numeroso, composto da soci e cittadini. Il presidente Paolo Colombo e il segretario Carlo Brivio hanno illustrato e riassunto le attività svolte finora, annunciando l’imminente avvio del cantiere per il restauro dello storico casello della Diga del Paradone e la nuova importante sfida avviata per cercare di salvare l’antica trafila settecentesca situata in zona Campovai, a Laorca.

“Grazie alla raccolta fondi avviata siamo riusciti a raccogliere, attraverso donazioni di privati cittadini, enti e associazioni, 19.800 euro, qualcosa in più del 50% della cifra necessaria per il restauro del casello della Diga – ha fatto sapere il segretario – Si tratta della soglia necessaria per ottenere, attraverso Fondazione Comunitaria del Lecchese, la restante metà dell’importo”.

A testimoniare l’adesione alla raccolta fondi sono intervenuti il Mario Tavola (Fondazione Comunitaria del Lecchese) il presidente di BCC Valsassina Giovanni Combi, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro di Officina Gerenzone e per l’intervento di salvaguardia dei siti e dei reperti di archeologia industriale che ancora sopravvivono lungo la valle del Gerenzone.

Tra le iniziative presentate anche l’installazione di una settantina di pannelli informativi, collocati nei luoghi più significativi della valle. I pannelli forniranno ai visitatori notizie sulla storia dei luoghi, dei siti e dei manufatti, fungendo inoltre da segnaletica di orientamento.

Prosegue anche l’iniziativa di salvaguardia della memoria, attraverso una serie di video-interviste che Officina Gerenzone sta realizzando raccogliendo le testimonianze delle persone più anziane, custodi dei ricordi del florido periodo industriale della valle.

Durante la serata sono intervenuti diversi relatori, tra cui la vicepresidente Silvia Negri, che ha ricordato come l’associazione abbia sottoscritto con il Comune di Lecco il “Contratto di Fiume” e i “Patti di Cura”. Il primo rappresenta uno strumento di governance partecipata per la tutela, la gestione sostenibile e la valorizzazione dei corsi d’acqua del territorio lecchese. I secondi costituiscono invece un percorso di collaborazione tra cittadinanza, associazioni e amministrazione comunale per la cura condivisa, la manutenzione e la valorizzazione sociale e culturale delle sponde del Gerenzone. In questo contesto si inserisce anche il “Gruppo Sfalcio”, nato all’interno dell’associazione e impegnato nella pulizia e nella bonifica dei punti più degradati lungo il torrente.

Nel prossimo autunno, inoltre, presso la Torre Viscontea di Lecco si terrà una mostra fotografica firmata da Alessio Volontè: attraverso i suoi scatti, il giovane fotografo lecchese ha indagato i segni ancora visibili dell’antica industrializzazione del territorio.

La serata si è conclusa con un approfondito intervento dello storico Francesco d’Alessio, membro del direttivo nonché socio dell’associazione Archivi di Lecco, che ha ripercorso la storia dell’antica trafila laorchese spiegandone il valore storico e museale. Il presidente Paolo Colombo si è invece soffermato sullo stato dell’immobile, recentemente colpito da un grave danno al tetto, illustrando l’avvio di un’interlocuzione con la proprietà e un primo intervento finalizzato a “salvare il salvabile”, attraverso la copertura del tetto e il puntellamento della soletta.

“La sfida è quella di tentare di salvare l’antica trafila, un luogo unico lungo la valle e sul quale anche il Politecnico di Lecco aveva posto l’attenzione immaginando un progetto di recupero”, ha spiegato il presidente.

Nota a margine: in quell’officina lavorò anche l’alpinista lecchese Casimiro Ferrari, prima di aprirne una propria a Ballabio. Una digressione particolarmente interessante, affidata durante la serata all’intervento dello storico e scrittore Alberto Benini.

A conlcusione, l’annuncio della passeggiata di venerdì 15 maggio: “Dalla Grotta alla Diga”, con partenza alle 18.30 dalla piazza di Laorca e arrivo alla Diga del Paradone (iscrizione obbligatoria: clicca qui)

Una serata che ha confermato non solo la vitalità di Officina Gerenzone, ma anche la crescente attenzione attorno a un patrimonio storico e industriale che l’associazione punta a preservare e valorizzare. Dal recupero del casello della Diga del Paradone alla nuova sfida per salvare l’antica trafila di Laorca, il lavoro portato avanti guarda infatti alla tutela della memoria del territorio, trasformandola in un progetto condiviso di conoscenza, recupero e partecipazione.