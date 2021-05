Piove negli spogliatoi del centro sportivo Bione

Il consigliere comunale Boscagli: “Inutile pensare ai lavori futuri, senza approfondire i problemi di oggi”

LECCO – Piove negli spogliatoi del centro sportivo: la scena è stata immortalata ieri, mercoledì, durante l’allenamento di una squadra giovanile della Calcio Lecco, nei locali spogliatoi del campo 1 del Bione.

Il fatto è stato denunciato dal consigliere comunale Filippo Boscagli: “Personalmente mi mette una immensa tristezza vedere così il Bione, nel video preoccupato di una mamma – spiega il consigliere – Spero sia un utile insegnamento anche per non smettere mai di vigilare e verificare i servizi per i nostri ragazzi. Ci sono dei livelli assolutamente inaccettabili. Questo è uno di quelli”.

“Abbiamo fatto un sopralluogo per i futuri lavori senza poter approfondire i problemi di oggi, come denunciato già nella commissione del 22 aprile – ricorda il consigliere – Il Bione non ha bisogno un cambio di passo ma di essere da subito completamente ribaltato ed evitare scene come quella di oggi”.