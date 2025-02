Il caffè artistico e letterario della Maria Ausiliatrice incanta il pubblico

Successo per ‘Alla ricerca della meraviglia”

Ecco i prossimi appuntamenti

LECCO – Un meraviglioso, intenso e imperdibile viaggio attraverso la bellezza, la letteratura e la creatività. È questo ciò che offre al pubblico “Alla ricerca della meraviglia”, il caffè artistico letterario degli studenti dell’I.M.A. di Lecco, in una squadra di lavoro che vede integrati all’unisono il laboratorio di pittura “IMAart” della Secondaria di primo grado e l’intera classe quinta L.E.S. della Secondaria di secondo grado.

Si tratta di un progetto di Service learning, in quanto l’esperienza tra i due gradi di scuola qualifica la metodologia e rafforza la sinergia in verticale, evidenziandone la complementarità.



È un ciclo di appuntamenti che promuove l’espressione pittorica dei giovani talenti guidati dal docente di Arte e Immagine Michele Casadio e che mette in luce i grandi classici della letteratura, interpretati dagli alunni del L.E.S. sotto la guida della docente di lettere Michelle Crippa, capofila del progetto.

Gli incontri, promossi e supportati dalle presidi sr Laura Agostani e sr Maria Elisa Miotti, si prefigurano non solo come un’esposizione di contenuti culturali, ma anche una celebrazione della creatività giovanile, segno di come la didattica extracurriculare all’interno dello stesso istituto possa diventare, ancora oggi, nonostante le molte proposte rivolte ai più giovani, un interessante settore di approfondimento e di condivisione.

“Alla ricerca della meraviglia” è un’espressione a noi molto cara – affermano i proff. Crippa e Casadio – che custodiamo nella nostra intima vocazione di insegnanti ispirati quotidianamente, con la stessa intensità, dalle arti e dalla poesia. Siamo fiduciosi del fatto che questa esperienza di incontro possa davvero diventare un tassello importante sia di conoscenza reciproca tra studenti di ordini diversi, sia di apprendimento complementare dei contenuti condivisi”.

Inoltre, per il pubblico è un’occasione imperdibile per apprezzare il talento degli studenti e per riflettere sull’importanza dei contesti e delle emozioni che hanno mosso gli animi delle più prestigiose penne della letteratura italiana. Fin dai primi appuntamenti è stato possibile toccare con mano la grande serietà e il coinvolgimento degli alunni nel mettersi in gioco tra di loro e con i partecipanti, sia sul palco che di fronte ai cavalletti. Ogni opera letteraria raccontata al momento, così come gli elaborati di pittura su tavola eseguiti contemporaneamente, permettono di evocare visioni personali e critiche in entrambe le aree disciplinari e di affermare con forza e chiarezza l’efficacia dei metodi di insegnamento umanistico, anche nell’incontro di profili letterari e tecniche artistiche legate alla tradizione. I partecipanti hanno così l’opportunità di immergersi in un mondo di colori e parole che narrano storie di uomini e luoghi che rappresentano la nostra identità.

Tutti gli incontri asd ingresso gratuito si tengono in Sala Colonne nell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco.



sabato 1 febbraio GIACOMO LEOPARDI, ore 9.30

giovedì 13 febbraio GIOVANNI VERGA, ore 14.45

sabato 22 febbraio GIOVANNI PASCOLI, ore 9.30

sabato 1 marzo LUIGI PIRANDELLO, ore 9.30

giovedì 13 marzo EUGENIO MONTALE, ore 14.40

GALLERIA FOTOGRAFICA