Il Cai Lecco collabora col Politecnico di Milano – Polo di Lecco per uno studio scientifico

“Un Indice di Fitness per valutare lo stato di salute fisica e il benessere negli anziani”

Saranno coinvolte persone di età compresa fra i 65 e gli 84 anni

LECCO – Il Cai Lecco collabora con il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco per uno studio scientifico. Il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, insieme al Dipartimento di Scienze Mediche, Motorie e del Benessere dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, sta realizzando uno studio volto a individuare “Un Indice di Fitness per valutare lo stato di salute fisica e il benessere negli anziani” di età compresa fra i 65 e gli 84 anni.

Lo studio scientifico si caratterizza tecnicamente come uno studio trasversale osservazionale. La partecipazione allo studio è gratuita, volontaria e non richiede analisi cliniche e mediche di nessun tipo né tantomeno l’impegno di svolgere programmi di esercizio fisico: si tratta di inizialmente di rispondere ad alcuni questionari validati scientificamente.

Ai soggetti risultati idonei verrà chiesto di presentarsi una sola volta presso il Laboratorio di Biomeccanica di Lecco, in una giornata e in un orario concordati individualmente, per svolgere semplici test funzionali motori.

Prove pratiche, prive di sforzi eccessivi, attraverso le quali sarà possibile rilevare il grado di indipendenza nelle attività della vita quotidiana degli anziani attivi e definire un Fitness Index. Questo indice, oltre a rappresentare il livello di funzionalità individuale, consentirà di identificare precocemente eventuali situazioni di fragilità. Ai partecipanti che lo richiederanno, sarà fornita la scheda di valutazione funzionale relativa all’esito dei propri test effettuati.

Sarà organizzato un incontro per presentare nei dettagli il progetto dal prof. Pierosario Giuliano, ricercatore in Scienze Motorie dell’Università di Napoli “Parthenope”.

“Il Cai Lecco ha aderito volentieri a questo progetto per 3 motivi:

Vogliamo contribuire alla ricerca scientifica in un settore che ci sta profondamente a cuore: la promozione del benessere e di uno stile di vita sano, con uno sguardo speciale rivolto a chi frequenta la montagna. Per offrire ai soci che parteciperanno allo studio la possibilità di avere una valutazione funzionale individuale altamente specializzata in modo totalmente gratuito. Quando lo studio scientifico sarà pubblicato, la collaborazione della nostra Sezione risulterà agli atti dello studio stesso.

Se sei interessato a partecipare a questo Studio scientifico ti chiediamo di comunicarlo scrivendo a: segreteria@cai.lecco.it. Se non rientri nella fascia di età oggetto di ricerca, ma conosci qualcuno che rientra: condividi e invitalo a partecipare”.