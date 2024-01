Il calciatore del Milan Pulisic ai Piani Resinelli, sui social lo scatto al Belvedere

Il campione rossonero alla passerella panoramica

Lo scatto su Instagram, condiviso dai lecchesi

PIANI RESINELLI – Christian Pulisic ai Piani Resinelli: la fotografia è stata condivisa dall’attaccante del Milan sulla propria pagina Instagram dove ha raccolto in poco tempo migliaia di like e centinaia di commenti.

Pulisic è salito al Belvedere dove si è fatto fare una fotografia alla passerella panoramica. Lo scatto non è passato inosservato ai lecchesi che nelle scorse ore lo hanno condiviso nei gruppi social locali.

Non è la prima volta del calciatore rossonero a Lecco: a inizio mese Pulisic aveva fatto tappa al pub Shamrock in via Parini dove aveva scattato anche una fotografia insieme allo staff.