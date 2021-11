Il Calendario del Natale 2021: da domani online i racconti degli studenti di Lecco

25 caselline ricche di emozioni per un Natale di creatività

Oltre 50 racconti ideati dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Lecco

LECCO – Continuità e novità per un’iniziativa voluta e realizzata dall’assessorato alla Famiglia e politiche giovanili in collaborazione con l’assessorato all’Educazione e sport del Comune di Lecco, che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse in occasione del Santo Natale 2021.

Oltre 50 racconti suddivisi nelle tradizionali 25 caselline che conducono al tanto atteso Natale. Testi ideati dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Lecco “A. Nava”, “Istituto Maria Ausiliatrice” e “Don G. Ticozzi”, scritti individualmente o a più mani, che raccontano le emozioni che questa festività suscita in ciascuno di loro.

“Sono particolarmente orgogliosa di questa edizione del Calendario del Natale del Comune di Lecco perché è stato realizzato interamente con la collaborazione dei ragazzi – sottolinea l’assessore alla Famiglia e politiche giovanili Alessandra Durante -. Gli studenti delle scuole medie della città hanno vestito i panni di veri e propri scrittori, alla prima pubblicazione ufficiale. Un sentito grazie agli insegnanti che ci hanno creduto: con il loro supporto abbiamo raccolto oltre 50 racconti che potranno essere letti a casa la sera, introno all’albero di Natale, oppure in classe, tutti insieme. Molti racconti trasmettono dei messaggi bellissimi, raccontati dal punto di vista dei giovani autori, adatti per un momento di riflessione. Ci tengo a ringraziare particolarmente i ragazzi che si sono messi in gioco, facendogli i complimenti e incoraggiandoli a coltivare il talento che hanno messo in campo per questo progetto per la loro città”.

Il calendario di Natale sarà pubblicato nella homepage del sito istituzionale a partire da domani e per tutte le festività.