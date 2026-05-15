Il campanile di Laorca resta senza tempo: via le lancette. Iniziato il restauro degli orologi

In corso i lavori sui quattro quadranti della chiesa dei Santi Pietro e Paolo per la sostituzione di ingranaggi e rotismi

Il campanile si presenta ora con i quadranti “spogli”: i nuovi componenti dovrebbero essere installati nell’arco di una decina di giorni

LECCO – A Laorca il tempo si è fermato. Già, perchè le lancette dei quattro quadranti del campanile sono sparite. Nessun mistero, né tantomeno un improbabile furto in stile cinematografico: semplicemente, gli orologi sono finiti in officina.

Da ieri, giovedì, sono infatti in corso i lavori di sostituzione dei rotismi, degli ingranaggi e delle lancette dei quattro quadranti del campanile. Uno degli orologi si era già fermato, mentre gli altri continuavano a resistere mostrando però tutti i segni del tempo. E mai espressione, in questo caso, sembra più appropriata.

Le operazioni di smontaggio delle lancette sono state completate nelle scorse ore e il campanile si presenta ora con i quadranti “spogli”, in attesa dei nuovi componenti che dovrebbero essere installati nell’arco di una decina di giorni.

Operazioni che non sono certo passate inosservate. L’intervento ha infatti attirato l’attenzione di numerosi laorchesi, incuriositi nel vedere i tecnici — veri e propri climber sospesi lungo il campanile — impegnati nella delicata rimozione delle lancette e dei meccanismi esterni.

Nel frattempo, a Laorca, sarà meglio controllare l’ora sul telefono o per chi lo porta ancora sull’orologio.

Dietro quelle sfere immobili c’è infatti un meccanismo tanto antico quanto preciso. Il rotismo di un orologio da campanile è il cuore dell’intero sistema: una catena di ingranaggi che trasmette il movimento dal meccanismo centrale fino alle lancette esterne, permettendo la visualizzazione dell’ora sui quadranti. Un lavoro silenzioso e continuo, consumato giorno dopo giorno, rintocco dopo rintocco.

E così, mentre il campanile della chiesa dei Santi Pietro e Paolo si concede una pausa tecnica, il tempo a Laorca continuerà comunque a scorrere. Anche senza lancette a ricordarlo, del resto tempus fugit!