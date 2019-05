Il cappuccio perfetto, al via un corso con Confcommercio Lecco

Un docente qualificato per formare professionisti del settore

Un corso per imparare a preparare cappuccini e cocktail a base di caffè

LECCO – Per imparare a preparare cappuccini e cocktail a base di caffè gustosi e invitanti occorrono destrezza, abilità e… tanto allenamento. Il percorso formativo di 6 ore, proposto da Cat Unione Lecco srl (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) e riservato ai professionisti del settore, punta proprio a fornire le tecniche del “Latte art” per eseguire i classici disegni sul cappuccino e le basi per preparare bevande a base di latte.

Il corso, che si avvale di un docente qualificato membro dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè, si terrà nella giornata di martedì 11 giugno dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 13 alle 16. Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 31 maggio.

Il programma del corso toccherà i seguenti argomenti:

l’espresso perfetto;

i tipi di latte e la tecnica di montature;

le basi del latte art: le figure decorative del cappuccino;

cocktail a base di caffè e cioccolata;

prove pratiche di decorazione

E’ previsto un rimborso pari al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali di Lecco del Turismo e del Commercio.

Per informazioni e iscrizioni su “Il cappuccino e il suo mondo”: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911; email – formazione@ascom.lecco.it