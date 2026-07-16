Il cardinale Angelo Bagnasco ai Piani Resinelli per la Messa dell’Assunta

La celebrazione è in programma venerdì 15 agosto, giorno della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, ai Piani Resinelli, nell’ambito delle iniziative della Comunità Pastorale di Abbadia Lariana. La Santa Messa avrà inizio alle 10.30 e sarà presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco. Al termine della funzione religiosa è previsto anche il tradizionale incanto dei canestri.

La presenza del cardinale conferisce particolare rilievo alla celebrazione di Ferragosto, tradizionale appuntamento religioso che richiama fedeli e frequentatori della località montana.

Classe 1943, Angelo Bagnasco è stato nominato vescovo di Pesaro da Giovanni Paolo II nel 1998, diventandone successivamente il primo arcivescovo metropolita. Dal 2003 al 2006 ha ricoperto l’incarico di ordinario militare per l’Italia, seguendo spiritualmente le Forze armate italiane anche durante le missioni internazionali in Iraq e Afghanistan.

Nel 2006 Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo di Genova e, l’anno successivo, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), incarico mantenuto fino al 2017. Creato cardinale nel novembre 2007, ha guidato anche il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa dal 2016 al 2021. Dal 2020 è arcivescovo emerito di Genova.