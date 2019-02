LECCO – Si avvicina il Carnevale e in provincia si preparano sfilate e festeggiamenti. Rito Romano o Ambrosiano, martedì o sabato grasso. Come al solito c’è chi festeggerà prima e chi dopo.

Ecco la mappa (in aggiornamento) delle sfilate e degli eventi in programma nella nostra provincia (per eventuali segnalazioni di sfilate ed eventi legati al Carnevale scrivi a redazione@lecconotizie.com).

ABBADIA LARIANA

Sabato 2 marzo il Carnevaa de la Badia, alle 14.30 la partenza del corteo mascherato dal sagrato della chiesa di S. Lorenzo al Parco di Chiesa Rotta e ritorno, animazione e merenda in oratorio.

BARZIO

Sabato 9 marzo sfilata di Carnevale da Barzio a Cremeno. Ritrovo alle 14.30 a Barzio presso l’oratorio San Giovanni Bosco. In caso di maltempo la festa si svolgerà al palazzetto dello sport di Barzio.

BELLANO

Sabato 9 marzo, Carnevale a Bellano promosso dall’Oratorio S. G. Bosco e dal Comune di Bellano. Ritrovo alle 14.30 al piazzale della Stazione sfilata per le vie del paese con la partecipazione del Corpo Musicale Bellanese, giochi e merenda in oratorio.

Sabato 9 marzo Marvel Carnival Party, alle ore 19.30 all’Orrido ricco buffet a base di pasta ai tre sapori, pizze e altre prelibatezze, alla presenza di tanti supereroi Marvel. Alle 21 al cinema proiezione del film “Capitan Marvel”.

CARENNO

Sabato 2 marzo ritrovo in piazza Carale alle ore 14 per la tradizionale sfilata di carnevale organizzata con gli oratori di Lorentino e Sopracornola

COLICO

49^ edizione di “Carnevalissimo del Laghetto” presso la tensostruttura dell’oratorio di laghetto. Sabato 2 marzo il Carnevale dei ragazzi alle ore 15; in serata a partire dalle 20.15 sfilata del re Carnevale per le vie del paese e cerimonia di apertura del Carnevalissimo. A seguire grande spettacolo pirotecnico.

Domenica 3 marzo, dalle ore 14, la tradizionale sfilata dei carri allegorici accompagnati dal Corpo Musicale di Villatico.

Lunedì 4 marzo alle ore 20.45 presso l’Oratorio di Curcio lo spettacolo teatrale “Portobello-Curciobell(S)” e per i più piccini concorso-sfilata delle mascherine.

DERVIO

Sabato 9 marzo il Carnevale Derviese, corteo con carri e maschere dalle 14, ritrovo in via Duca d’Aosta, arrivo al Parco Boldona. Gonfiabili e animazione per i più piccoli, truccabimbi, chiacchiere per tutti e la Dorio Carnival Band.

ESINO LARIO

Domenica 3 marzo, ore 14, partenza della sfilata dal cineteatro, alle 14.30 festa con musica, alle 15.30 premiazione delle maschere, alle 16 la merenda offerta dalla Pro Loco.

GARLATE

L’area Omogenea che raccoglie l’insieme degli oratori delle parrocchie di Olginate, Valgreghentino, Villa S. Carlo, Pescate e Garlate invita tutti alla sfilata di carnevale in programma domenica 3 marzo a Garlate.

I ritrovo è fissato alle ore 14 in piazza Matteotti a Garlate, durante tutta la sfilata sono in programma giochi e animazione. La settimana successiva, sabato 9 marzo, la festa si ripeterà a Olginate.

INTROBIO

Domenica 3 marzo sfilata dei carri e delle maschere di Carnevale. Ore 13.30 ritrovo in piazza Carrobbio a Introbio. Ore 14 inizio sfilata fino a Primaluna. Arrivo in piazza IV Novembre e animazione a cura degli adolescenti della comunità e merenda per tutti. in caso di maltempo la festa si svolgerà in palestra a Primaluna

Giovedì 7 marzo festa per i ragazzi delle medie ore 20.30 a Introbio.

CORTENOVA

Sabato 9 marzo sfilata a Cortenova. Ore 14 ritrovo presso l’oratorio e sfilata per le vie del paese. Conclusione in oratorio con merenda.

LA VALLETTA BRIANZA

Pro Loco e oratori della comunità pastorale di Sant’Antonio Abate insieme per la sfilata di Carnevale, promossa in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valletta. L’appuntamento è per sabato 9 marzo. Il ritrovo è fissato alle 13.30 in viale Montegrappa all’oratorio di Perego. Da qui maschere e carri, aventi per tema Leonardo Da Vinci, si incammineranno a piedi verso Rovagnate. Qui, in oratorio, sono previsti dolci e prelibatezze per tutti.

LECCO

Domenica 3 marzo alle 16 ritrovo in piazza XX Settembre, dove verranno nominati i regnanti, re Resegone, regina Grigna e gran ciambellano, che guideranno poi un corteo accompagnato dal corpo musicale Santa Cecilia di Barzio fino al palazzo comunale.

Qui verranno consegnate al re e alla regina del Carnevale, dalle mani del sindaco, le chiavi della città e verrà letto il proclama. Nell’arco della settimana i Regnanti faranno tappa nelle scuole dell’infanzia, all’istituto Airoldi e Muzzi e ceneranno con i ragazzi disabili al circolo Campaniletto di Pescarenico.

Giovedì 7 marzo pomeriggio torna l’apprezzata animazione in piazza XX Settembre a cura de Ilfilo Teatro, mentre la sera è in programma il Gran Galà, cioè la cena insieme ai Regnanti al salone dell’Oratorio San Francesco seguita dalla serata musicale. Venerdì 8 marzo, nel pomeriggio, i Regnanti faranno infine un tour della città.

Sabato 9 marzo la sfilata dei carri, alle 14.30 da piazza dei Cappuccini, partirà il corteo con i carri allegorici che percorrerà le vie del centro città per poi raggiungere piazza Garibaldi, dove si terranno le premiazioni degli allestimenti più particolari e l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di “Primaluna”. La serata si concluderà poi all’insegna della musica nelle piazze Garibaldi e XX Settembre.

MANDELLO

Sabato 2 marzo, il Carnevale a Molina, dalle ore 19 al circolo Promessi Sposi di via Mondello. Cena con pizza margherita, bibita e dolce, durante la serata saranno premiate le maschere più divertenti. Animazione con i musicisti di Concertando.

Domenica 3 marzo, alle 15 la partenza della sfilata dall’Oratorio Sacro Cuore, alle ore 16 arrivo sfilata in Piazza del Mercato. Pomeriggio di divertimento con l’animazione dei ragazzi dell’Oratorio. Seguirà merenda.

MARGNO

Crandola, Margno e Casargo festeggiano il Carnevale sabato 9 marzo. Ritrovo dei carri a Margno alle 14 e partenza della sfilata per Crandola. Arrivo a Margno e sosta nel piazzale del municipio. Partenza per Casargo e arrivo in oratorio con premiazione di carri e maschere e merenda. In caso di maltempo festa all’oratorio di Casargo.

MERATE

Un Carnevale per tutti i gusti. E’ questo lo slogan che contraddistingue i tanti momenti previsti all’interno della giornata di sabato 9 marzo a Merate con coinvolti grandi e piccini. Si comincia alle 9 di mattina all’asilo nido Girotondo con Carnevale al nido, un laboratorio artistico gratuito di costruzione delle maschere. Nel pomeriggio largo a fantasia e creatività in piazza Prinetti. Dalle 14.30 alle 16.30 è previsto il Collettivo Clown, ovvero trampolieri, bolle di sapone, palloncini e trucca bimbi con tanto di esibizioni da circo e una piccola parata musicale (in caso di maltempo al centro sociale don Minzoni).

A seguire, e precisamente dalle 16.30 alle 17.30, spettacolo di circo di strada di e con Marco Raparoli (in caso di maltempo in auditorium). Anche al centro sociale anziani di piazza Don Minzoni spazio al Carnevale con l’attività di animazione per bambini e famiglie denominata “Scatta la foto”, “Libera il colore”, “L’angolo dell’aria”. E’ prevista anche una gustosa merenda a base di chiacchiere e per finire la premiazione della maschera più bella.

OGGIONO

Domenica 3 marzo il 55° Carnevale Oggionese, alle ore 14 la partenza della sfilata da viale Vittoria che attraverserà le vie principali della città.

OLGIATE MOLGORA

Carnevale in piazza con la Pro Loco sabato 9 marzo a partire dalle 14. Il ritrovo è fissato davanti alle scuole elementari di viale Sommi Picenardi. Alle 15 inizierà la sfilata vera e propria per le vie del paese. Le maschere più divertenti e fantasiose verranno premiate. E’ previsto infatti il primo premio assoluto e il primo premio miglior carro, oltre che altri premi per maschera singola bambino, ragazzo e adulto, coppia bambino e adulto e gruppo più numeroso e fantasioso. Gli iscritti dovranno presentarsi alle 14.45 in sala civica davanti alla giuria. In caso di maltempo la manifestazione avverrà in sala civica.

OLGINATE

Il carnevale delle invenzioni LeonArdite questo il tema della sfilata organizzata dall’oratorio San Giuseppe di Olginate sabato 9 marzo.

PREMANA

Domenica 3 marzo a Premana ritrovo alle 14.30 presso il teatro San Rocco per lo spettacolo del Mago EnimòS. Alle 15.30 partenza della sfilata per le vie del paese accompagnata dal corpo bandistico San Dionigi. Arrivo al Barin con giochi, balli e merenda per tutti.

VARENNA

Sabato 2 marzo alle 14.30, la sfilata delle maschere dall’Imbarcadero di Varenna accompagnata dal Corpo musicale liernese raggiungerà Villa Monastero. Dalle 15 alle 16.30 laboratorio per la creazione di maschere in argilla. Merenda e premiazione delle maschere più belle.

VENDROGNO

Domenica 3 marzo ritrovo in piazza alle 14 e partenza della sfilata per le vie del paese. A seguire festa e merenda per tutti. In caso di maltempo festa presso il salone S. Antonio e merenda.

VERCURAGO

Due giornate di festa per le parrocchie di Vercurago e Pascolo. Si comincia venerdì 8 marzo con il Carneval Circus, dalle ore 19.45 festa all’oratorio di Vercurago per i ragazzi delle scuole medie (iscrizioni con un messaggio al 329 7718668 indicando cognome, nome, residenza e numero di partecipanti).

Sabato 9 marzo la tradizionale sfilata dei carri di carnevale (in collaborazione con la Pro Loco) dall’oratorio del Pascolo a quello di Vercurago. In serata la festa proseguirà in oratorio a Vercurago con ricco buffet e ballo liscio. Il tema del carro sarà The Avengers, per l’allestimento il ritrovo è lunedì 4 marzo alle ore 21 all’oratorio del Pascolo.