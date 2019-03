Oltre trenta tra gruppi e carri sfilano nelle strade del capoluogo

Centinaia di persone tra il pubblico, un successo

LECCO – Maschere, musica e tanta allegria: il Carnevalone di Lecco si è confermato anche quest’anno uno degli eventi di successo per la città, attirando centinaia di persone nel capoluogo per vedere la sfilata allegorica.

In tutto trentadue tra gruppi e carri, giunti da tutta la provincia e da altre parti del Nord d’Italia, soprattutto dalla bergamasca, hanno animato il festoso corteo che ha invaso le principali strade del centro storico con il loro carico di colori e originalità.

Dalla tradizione lariana, con i laghee e gli immancabili Renzo e Lucia, agli sbandieratori, dai clown ai cowboy fino a costumi più creativi come i personaggi di Lupo Alberto della compagnia di Missaglia, la Carica dei 101 e i Pokemon entrambi da Calusco, i robot e il loro impressionante carro arrivato da Carvico, i variopinti personaggi di Inside Out dell’oratorio San Luigi di Lecco con tantissimi figuranti che, arrivati in piazza Garibaldi, hanno liberato in cielo i loro palloncini.

Non potevano mancare le “brasiliane”, quest’anno con un carro di Torino, anticipate da un secondo gruppo di ballerine boliviane, arrivate da Bergamo. Hanno fatto tappa a Lecco anche i Regnanti di Abbadia, in sfilata con il loro ‘castello’, che hanno omaggiato i lecchesi Re Resegone e Regina Grigna donando loro una medaglia e sancendo un simbolico gemellaggio con la città di Lecco.

In piazza Garibaldi, insieme ai regnanti, c’era anche la giuria per valutare con il proprio voto le migliori performance carnevalesche e i vincitori quest’anno per la categoria carri, è stata Valmadrera con il suo tributo a San Patrizio e i tantissimi figuranti, tutti travestiti con i tradizionali abiti da leprecauno, simbolo di questa festività irlandese

Al secondo posto il carro di Cornate d’Adda dedicato a Leonardo da Vinci e al terzo posto i Ghost Busters di Palazzago.

Tra i gruppi ha trionfato la Parrocchia San Francesco di Lecco con “Piove che Dio la manda” e le sue piccole nuvolette. Al secondo posto gli allegri pirati dell’Oratorio Gerbellotto di Lecco e al terzo il gruppo musicale Note in Allegria di Valmadrera.

Finita la sfilata, la festa continua in serata con l’animazione musicale nelle piazze del centro storico.

LA GALLERY FOTOGRAFICA