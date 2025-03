Il Carnevalone torna in città: è tutto pronto per la settimana più “pazza” dell’anno

Oggi pomeriggio il sindaco consegnerà le chiavi della città nelle mani dei regnanti

Una settimana ricca di appuntamenti in attesa del corteo conclusivo, previsto l’8 marzo

LECCO – Il Carnevalone torna in città: questo fine settimana la festa più pazza dell’anno entrerà nel vivo con un ricchissimo programma, stilato da Ltm e Comune. Si parte oggi, domenica 2 marzo alle 15.30 da piazza XX Settembre: da qui partirà il corteo dei Regnanti che si concluderà a palazzo Bovara con la consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco Mauro Gattinoni. A seguire rinfresco per tutti.

Giovedì 6, in piazza XX Settembre dalle 15.30, truccabimbi, letture, spettacoli e merenda per i più piccoli. Venerdì 7 torna, infine, il tradizionale “Gran Galà”, la cena con i Regnanti presso l’oratorio dei Cappuccini di Viale Turati: prenotazione obbligatoria entro mercoledì 5 marzo al numero 349 783 7200.

L’appuntamento principale è per sabato 8 marzo con la “Sfilata del Carnevalone”, che partirà alle 14.30 da piazzale dei Cappuccini e si concluderà verso le 16 in piazza Cermenati con le premiazioni. La sera, ore 21, conclusione in musica in piazza Cermenati: il programma completo sul sito di LTM