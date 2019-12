Il cenone di Capodanno? “Sarà a chilometro zero” per la Coldiretti lariana

LECCO – Un cenone a km zero: sia esso a casa, al ristorante o in uno degli agriturismi lariani con prenotazioni, dice Coldiretti, che già dal mese di novembre sono giunte senza soluzione di continuità fino agli ultimi giorni.

La tendenza 2019 del “cenone” che accompagnerà la notte più lunga dell’anno premia il “chilometro zero lariano”, che sarà protagonista con i suoi prodotti nelle tavole delle nostre province.

Coldiretti ha chiesto ai consumatori lariani quanto spenderanno in media per il proprio “cenone” casalingo: la media indica tra gli 80 e i 100 euro in media a famiglia la quota destinata ad imbandire la tavola domestica, con due cittadini su tre che daranno il benvenuto al nuovo anno a casa propria, oppure in quella di amici e parenti. In media, si stima che le tavolate saranno composte, in media, da otto persone.

Lo spumante – sottolinea la Coldiretti interprovinciale – si conferma come il prodotto immancabile per nove intervistati su dieci (oltre il 90%), ma c’è grande attenzione anche per i vini prodotti sul nostro territorio. Immancabile, per comaschi e lecchesi, anche la presenza del cotechino accompagnato dalle lenticchie che, secondo la tradizione popolare, sono portatrici di fortuna e ricchezza.

Lo zampone con ‘etichetta’ obbligatoria

Con la presenza di cotechini e zamponi sulle tavole del Capodanno, si festeggia quest’anno anche l’adozione dell’etichettatura obbligatoria per tutti i salumi, dopo l’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni sul decreto che introduce l’indicazione della provenienza per le carni suine trasformate:

“Si tratta di un bene per le nostre province, che contano una radicata tradizione norcina” sottolineano il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi e il direttore Giovanni Luigi Cremonesi. “La festa migliore sarà, quindi, sulle tavole del cenone di domani sera, dove trionferanno i salumi e gli immancabili cotechini lombardi, che molto presto saranno quindi riconoscibili con una dettagliata “carta di identità””.

Sulle tavole per le feste è forte anche la presenza del pesce nazionale: non solo quello di mare, dato che per i “comaschi doc” è immancabile la presenza dei tradizionali missoltini di lago, oppure delle preparazioni in carpione già presenti da secoli nella cultura agroalimentare lariana.