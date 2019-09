Il centro d’accoglienza di via dell’Isola festeggia 10 anni

738 persone accolte in 10 anni, un dato che nasconde tanto lavoro

“Crediamo che ogni persona abbia un talento da mettere in gioco”

LECCO – 738 persone accolte in dieci anni. Dietro questo semplice dato c’è tutta la storia del centro d’accoglienza di via Dell’Isola, un percorso iniziato nel 2009.

La cooperativa L’Arcobaleno (che quest’anno a sua volta compie 20 anni) ha presentato i due appuntamenti organizzati per celebrare il traguardo raggiunto dal centro d’accoglienza.

“Un momento che vuol essere la ricognizione puntuale di un’attività forte che si è evoluta in questi anni e non soltanto un momento celebrativo – ha detto l’assessore alle politiche sociali Riccardo Mariani -. Non si tratta semplicemente di un rifugio, ma di un rifugio che diventa accoglienza delle persone che fanno un percorso all’interno del centro. Tra i meriti di chi gestisce la struttura c’è la capacità, non scontata, di attivare relazione con il quartiere dove è inserita”.

Storie umane, professionalità e competenze, stretta relazione con i servizi sociali questi i pilastri che sostengono il progetto.

“In questi anni la struttura è cambiata moltissimo: è diventata più sicura e nel contempo più ospitale e accogliente – ha detto il presidente della cooperativa L’Arcobaleno Renato Ferrario -. Non facciamo assistenza, ma crediamo che ogni persona abbia un talento da poter mettere in gioco”.

“Una ricorrenza che sentiamo particolarmente – ha aggiunto il responsabile del Centro Eraldo Suppo -. I risultati ottenuti in questi 10 anni sono tanti e proprio per questo c’è molta soddisfazione. Il centro è un luogo di relazioni dove poter costruire un percorso di reinserimento e la persona è sempre protagonista”.

Importante la capacità dell’equipe di intervenire in maniera diversa con ospiti completamente diversi: “Una dato significativo sono le 82 persone che, al termine del percorso, sono riuscite a raggiungere una propria autonomia” ha aggiunto Suppo.

“Siamo partiti da una attenzione al tema degli adulti e abbiamo intercettato tutta una serie di bisogni come il progetto Sprar – ha detto Manila Corti, responsabile dei servizi alla persona della Comunità Montana Valsassina -. L’aspetto fondamentale è proprio la rilevazione del bisogno e la risposta a questo bisogno”.

Tornando alle celebrazioni per i 10 anni del centro, che oggi può ospitare 33 persone, L’Arcobaleno ha organizzato due appuntamenti con la collaborazione di altre realtà sociali lecchesi: “Ci tengo a ringraziare in particolar modo il Cfpp, Artimedia, Cesea, Il Giglio e Informagiovani”.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI PER I DIECI ANNI

2009-2019 I NUMERI DEL CENTRO D’ACCOGLIENZA