Il Collegio Docenti del Badoni approva una mozione contro il genocidio

“La decisione nasce da una riflessione profonda sul ruolo dell’educazione nella società contemporanea”

LECCO – Nel corso della seduta del 29 ottobre il Collegio dei docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Badoni” di Lecco ha approvato a maggioranza una mozione che esprime una posizione netta contro ogni forma di colonialismo, apartheid e genocidio, con un particolare riferimento alla situazione in Palestina.

“La decisione – spiegano dalla scuola – nasce da una riflessione profonda sul ruolo dell’educazione nella società contemporanea. Nella mozione, si sottolinea come il compito dei docenti non si limiti alla trasmissione di conoscenze, ma includa anche la formazione di cittadini consapevoli, capaci di leggere criticamente la realtà e di assumersi la responsabilità di prendere posizione di fronte alle ingiustizie”.

“La scuola non può essere neutrale o rimanere indifferente alla disumanità e all’ingiustizia – si legge nel documento approvato –. Il ruolo educativo comporta il dovere di scegliere in modo chiaro a favore della pace, della dignità umana e della legalità internazionale.”

Il Collegio riconosce inoltre la responsabilità del corpo docente nel promuovere la consapevolezza storica e il senso critico, invitando l’intera comunità scolastica a interrogarsi sui grandi temi del presente, a partire dai conflitti che scuotono il mondo.

Tra i punti deliberati, vi è l’impegno a creare un gruppo di lavoro composto da docenti e studenti che, nel corso dell’anno scolastico, organizzerà momenti di riflessione pubblica sui temi della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale.

Con questa decisione, l’IIS “A. Badoni” di Lecco si unisce alle tante voci del mondo della scuola e della società civile che, in Italia e nel mondo, chiedono un impegno concreto e consapevole per la pace e la giustizia internazionale