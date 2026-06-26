Il Commissario Anna Giacomelli nuovo Dirigente della Squadra Mobile di Lecco

Prende il posto del Commissario Capo Simona De Luca che andrà alla Questura di Vicenza

Il Questore di Lecco Stefania Marrazzo ha ringraziato in due funzionari e augurato loro buon lavoro

LECCO – Nei giorni scorsi, la Questura di Lecco ha dato il benvenuto al Commissario dott.ssa Anna Giacomelli al termine del 114° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato. Nata a Padova il 9 ottobre 1995, la dott.ssa Giacomelli si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Ferrara, per poi abilitarsi all’esercizio della professione forense. Ha poi lavorato quale addetto all’Ufficio per il processo presso l’ufficio G.I.P. – G.U.P. del Tribunale di Milano.

Vincitrice del concorso per funzionari della Polizia di Stato, ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, conseguendo il master universitario di II livello in “Organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza” presso l’università Luiss Guido Carli.

La dott.ssa Giacomelli andrà a sostituire il Commissario Capo dott.ssa Simona De Luca, Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lecco, la quale dal prossimo 20 luglio andrà a ricoprire un nuovo prestigioso incarico, quale Dirigente facente funzioni della Squadra Mobile della Questura di Vicenza.

Il Questore di Lecco Stefania Marrazzo ha ringraziato la dott.ssa De Luca per l’attività svolta e i risultati conseguiti alla Squadra Mobile di Lecco, rivolgendole le congratulazioni per il nuovo incarico e i migliori auguri di buon lavoro; alla neo assegnata Comm. dott.ssa Giacomelli, il Questore ha rivolto gli auguri di buon lavoro.