Il comune conferirà la cittadinanza civica ai minorenni nati in Italia e residenti a Lecco

Un gesto simbolico per riconoscere i minorenni come parte integrante della comunità

Domande per ottenere l’attestato da presentare al sindaco di Lecco entro lunedì 10 novembre

LECCO – L’accreditamento Unicef per diventare “Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti” è stato ricevuto il 24 febbraio, coinvolgendo il Comune di Lecco in un programma finalizzato all’elaborazione di politiche e iniziative che abbiano effetti, diretti o indiretti, sulla vita e sul benessere dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio comunale.

Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Lecco conferirà la cittadinanza civica ai minorenni nati in Italia e residenti a Lecco che non possiedono la cittadinanza italiana, in conformità al regolamento per il conferimento della cittadinanza civica approvato dal Consiglio comunale nel 2014.

Il conferimento della cittadinanza civica rappresenta un gesto simbolico: non equivale alla cittadinanza italiana, ma esprime la volontà del Comune di Lecco di riconoscere il minore come parte integrante della comunità. Questo status cesserà automaticamente nel momento in cui il minore otterrà la cittadinanza italiana.

Per ottenere l’attestato corrispondente, i genitori devono presentare domanda al Sindaco di Lecco entro lunedì 10 novembre, scrivendo a partecip@comune.lecco.it oppure recandosi allo sportello front-office n. 2, in piazza Diaz 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 (telefono 0341 481470).

A questo collegamento sono disponibili maggiori informazioni e il modulo da compilare.