Il Comune di Lecco pilota del progetto Behave-PA, per un uso più consapevole dell’energia

L’evento di lancio si è svolto questa mattina, giovedì 10 settembre, in sala consiliare

LECCO – Il Comune di Lecco ha aderito, quale comune pilota, al progetto Behave-PA – Behavioural insight e politiche energetiche, coinvolgendo i propri dipendenti nell’evento di lancio che si è tenuto questa mattina, giovedì 10 settembre, in sala consiliare.

L’iniziativa, promossa da Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, nell’ambito del progetto Italia in Classe A, mira a promuovere un uso più consapevole dell’energia negli edifici pubblici, contribuendo alla riduzione dei consumi e dei costi, con risparmi potenziali stimati tra il 10% e il 20%.

Sul piano operativo, il progetto prevede innanzitutto l’analisi delle abitudini di utilizzo dell’energia negli uffici comunali, per sperimentare, in seguito, alcuni interventi di nudging, le cosiddette “spinte gentili”, e altri strumenti di comunicazione mirati per i dipendenti, grazie al supporto della società specializzata in architettura delle scelte aBetterPlace s.r.l.

Ad introdurre l’incontro l’assessore all’Ambiente Simone Brigatti: “Questo progetto, già avviato dal precedente assessorato all’ambiente guidato da Renata Zuffi, che ringrazio, guarda all’aspetto comportamentale del risparmio energetico, partendo dal coinvolgimento attivo dei dipendenti per generare un cambiamento concreto all’interno delle strutture comunali. Siamo infatti fortemente convinti che il contributo e la partecipazione dei lavoratori saranno determinanti per raggiungere risultati positivi, con l’ambizione di poter diventare un punto di riferimento per gli altri Comuni italiani. Ringrazio in modo particolare i ricercatori di Enea, promotori del progetto, e i collaboratori di ABetterPlace, per il prezioso contributo che stanno offrendo nella costruzione di una cultura sempre più attenta all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. È attraverso iniziative concrete come questa che possiamo contribuire, insieme, a costruire un futuro più sostenibile.”

A seguire, sono intervenute Mariagiovanna Gaglione e Vincenza Merlino di Enea e Claudia Baroni di ABetterPlace s.r.l., per illustrare nel suo complesso gli obiettivi del progetto sperimentale, le modalità di partecipazione e il calendario delle attività formative previste nelle prossime settimane per i dipendenti comunali interessati.