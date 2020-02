Il ‘coprifuoco’ dei bar, serrande giù e happy hour.. ridotto

Anche in centro Lecco locali chiusi dopo le 18 per Coronavirus

L’aperitivo si fa comunque, di fretta, tra scaramanzia e controlli

LECCO – Serrande abbassate anzitempo anche a Lecco: il primo giorno di ordinanza anti-Coronavirus ha obbligato bar e pub lecchesi a terminare alle 18 la loro attività giornaliera.

Eppure, nonostante l’evidente preoccupazione tra la gente per l’emergenza virale, i pubblici esercizi, almeno per oggi, non hanno notato grandi ‘diserzioni’ tra clienti abituali e non.

“Abbiamo lavorato come al solito” ci riferiscono. “La gente non è mancata, ma si parla soltanto di una cosa…”.

Cartelli affissi all’ingresso (“Chiudiamo alle 18”) e nelle strade girano poliziotti, agenti della Locale e carabinieri appiedati per verificare il rispetto dell’ordinanza, osservata puntualmente da quasi tutti gli esercenti.

E se l’Happy Hour è coinciso con l’ora di chiusura, c’è chi tra clienti ha voluto anticipare (e non rinunciare) il rito dell’aperitivo. Qualche avventore ha proseguito il proprio drink fuori dai locali, mentre le cler venivano abbassate. Qualcuno scaramanticamente ha brindato con una nota marca di birra che nel nome richiama il temuto agente virale.