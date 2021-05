Il nuovo decreto del Governo sposta il coprifuoco alle 23 già da mercoledì

A giugno nei ristoranti e bar anche al chiuso, riaprono palestre e piscine

ROMA / LECCO – Nuovi allentamenti delle misure decise dal Governo a partire dal coprifuoco che sarà spostato alle 23 già da questo mercoledì con l’entrata in vigore del nuovo decreto legge: è quanto emerso a conclusione del Consiglio dei Ministri di lunedì.

Si prevede una graduale eliminazione del coprifuoco che sarà spostato alle 24 a partire dal 7 giugno per poi essere rimosso completamente dal 21 giugno.

Nel frattempo, giugno rappresenterà una tappa importante sulla road map delle riaperture: dal 1 giugno, infatti, ristoranti e bar potranno tornare a servire al chiuso, si potrà quindi tornare anche a bere il caffè al banco.

Sempre da giugno si potrà assistere di nuovo agli eventi sportivi all’aperto e da luglio anche a quelli al chiuso, con una capienza di spettatori non superiore al 25% del massimo (pur non superiore alle mille persone all’aperto e cinquecento al chiuso).

In zona gialla, dal 22 maggio torneranno a riaprire nei weekend i negozi di centri commerciali e riaprono gli impianti di risalita in montagna, dal 15 giugno torneranno possibili i ricevimenti per le cerimonie come matrimoni, battesimi pur con misure di prevenzione come il green pass.

Il decreto anticipa la riapertura delle palestre al 24 maggio, quella dei parchi tematici al 15 giugno, mentre per piscine al chiuso e centri benessere l’apertura dovrebbe slittare al primo luglio. Resteranno chiuse, almeno per ora, le discoteche e sale da ballo.

TUTTE LE MISURE (PER LA ZONA GIALLA) VARATE NEL DECRETO