Il Coronavirus blocca il noleggio dei bus turistici: “Grossa perdita, ma non ci facciamo spaventare””

Battuta d’arresto per la flotta turistica di Linee Lecco, servizio fermo per l’emergenza Coronavirus

Frigerio rassicura: “Gli investimenti continueranno, non ci facciamo spaventare”

LECCO – La principale conseguenza dell’emergenza Coronavirus per Linee Lecco è il blocco totale dell’attività di noleggio dei bus turistici. Una circostanza che, come fatto sapere dall’Amministratore Unico Mauro Frigerio, comporta per la società di trasporti lecchese un mancato introito di circa 45 mila euro. “Si tratta di una grossa perdita, ma non ci facciamo spaventare” ha dichiarato con determinazione Frigerio.

Frigerio: “Gli investimenti continueranno”

La flotta turistica di Linee Lecco è composta da sette bus, tutti dedicati al romanzo manzoniano I Promessi Sposi. L’ultimo acquistato, ‘Azzeccagarbugli’, 55 posti, arriverà in sede proprio domani, venerdì: “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’importante crescita di questo servizio – ha detto Frigerio – ora con questa emergenza è invece l’attività che ha subito la principale battuta di arresto. Non è facile, ma stiamo cercando di riprogrammare le gite e i servizi che sono saltati senza fare pagare penali o rincari, siamo in contatto con i nostri clienti. Gli investimenti sul settore turistico comunque continueranno, non ci facciamo spaventare” ha assicurato Frigerio.

Nuovi defibrillatori automatici sui bus della flotta turistica

Proprio recentemente LineeLecco ha acquistato sette defibrillatori automatici che saranno installati sui bus della flotta turistica : “Ci sembrava doveroso munire i nostri mezzi con questi importante presidio – hanno spiegato Frigerio e il Direttore Generale Salvatore Cappello – purtroppo vista l’emergenza sanitaria in corso abbiamo dovuto rimandare la formazione per il nostro personale con Areu in programma in questi giorni, verrà recuperata non appena possibile”.

L’8 marzo bus gratis in città per le donne

Frigerio e Cappello hanno annunciato l’iniziativa, voluta dal Comune di Lecco, in programma per il prossimo 8 marzo in occasione della Festa delle Donne: per tutta la giornata di domenica infatti le donne potranno viaggiare gratis sui pullman in città.