Il diabete al centro della 2° edizione del Casargo National Nutrition Summit

Il 9 aprile al Cfpa Casargo in scena la seconda edizione dell’evento legato alla salute alimentare

“Nella nostra società sono sempre più i problemi medici connessi all’alimentazione”

LECCO – Sarà il diabete al centro del Casargo National Nutrition Summit 2025, seconda edizione dell’evento promosso dal Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo e da APAF (Agenzia Provinciale Attività Formative). La presentazione dell’iniziativa, pronta ad andare in scena mercoledì 9 aprile presso il Cfpa che si pone come obiettivo la promozione della cultura e della consapevolezza alimentare, si è svolta questa mattina, venerdì, nella sede lecchese di Regione Lombardia.

“Dopo aver trattato la celiachia lo scorso anno, riproponiamo il Summit parlando di diabete – ha introdotto la conferenza Francesco Maria Silverij, presidente del Cfpa -. I nostri ragazzi, oltre a sviluppare abilità professionali, una volta entrati nel mondo del lavoro dovranno essere in grado di rispondere alle esigenze legate alla salute alimentare dei commensali. Si stanno moltiplicando infatti nella società sempre più problemi di carattere medico, connessi per esempio a intolleranze alimentari. E’ necessario che gli studenti sappiano sviluppare un certo tipo di sensibilità di fronte a queste criticità”.

Oltre al presidente del Cfpa, presenti anche il direttore del Centro Alan Vaninetti, la consigliera Angela Fortino (nel CDA della scuola professionale), il consigliere delegato APAF Simone Brigatti e il presidente dell’Associazione lecchese per l’aiuto dei giovani con diabete (AGD Lecco) Antonio Borriello.

Brigatti ha sottolineato come il Summit sia l’occasione per “dimostrare l’eccellenza che il centro di formazione valsassinese è sul nostro territorio. La celiachia lo scorso anno, come il diabete quest’anno, rappresentano temi di attualità che guardano al futuro e che vanno portati nelle scuole. Come Provincia di Lecco (in cui Brigatti è consigliere) ci occupiamo di sostenere i progetti di APAF”.

Tra i patrocinatori dell’iniziativa c’è proprio la Provincia, insieme ad ATS Brianza, al Comune di Casargo, a Diabete Italia, all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e AGD Lecco Aps. Main sponsor sarà invece Molino Filippini, realtà che sta sperimentando nuove tipologie di farine a basso indice glicemico.

A ricoprire il ruolo di relatore durante il Summit, in mezzo a professionisti in ambito medico ed esponenti di associazioni, ci sarà anche Borriello che attraverso AGD Lecco porta avanti tra i giovani il concetto di cura del diabete mediante l’attività fisica e la corretta alimentazione nella vita di tutti i giorni. “La nostra associazione è nata nel 1994 e opera in stretta collaborazione con il reparto di Pediatria dell’Ospedale Manzoni di Lecco – spiega il presidente di AGD Lecco -. In particolare ci muoviamo su due linee: ci rapportiamo alle famiglie quando si trovano a fronteggiare la patologia non appena scoperta e tutte le problematiche a essa correlate che intaccano il vivere la socialità e la scuola. Altro tema importante da noi affrontato è la cura del diabete, seguita dai diabetologi. Abbiamo accolto con soddisfazione ed entusiasmo la partecipazione al Summit che ci dà l’opportunità di affrontare argomenti che ci stanno a cuore”.

Il programma del Summit (di cui in fondo all’articolo proponiamo la locandina), prevede due momenti distinti: uno più tecnico, dove l’approccio sarà di carattere medico-scientifico; e l’altro focalizzato a dare voce alle associazioni e realtà del territorio che si occupano di diffondere stili di vita corretti volti a prevenire le patologie, in questo caso il diabete. Il convegno sarà proiettato anche in streaming. Interverrà anche lo chef stellato Alessandro Negrini, segno di come persino nell’alta cucina si dia attenzione a malattie come il diabete.

“Chiuderà la giornata la cena di gala, aperta al pubblico, durante la quale si gusteranno i piatti preparati dagli studenti del Cfpa. Un modo per raccontare l’eccellenza della nostra scuola capace ogni anno di sfornare persone competenti in grado di affrontare le esigenze alimentari odierne. Per l’occasione sarà proposto un menù adatto anche per chi soffre di diabete, pietanze che saranno comunque gustose, di qualità e porteranno appetito ai commensali”, conclude Silverij.

Sia il Summit che la cena di gala sono aperti al pubblico, quest’ultima prenotabile online sul sito cfpaprenota.it.