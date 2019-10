Il difensore civico territoriale al servizio dei comuni e dei cittadini

Dal 30 agosto scorso è ripreso il servizio

Appuntamento ogni secondo e ultimo venerdì del mese

LECCO – Dal 30 agosto scorso è ripreso il servizio di Difesa civica territoriale, affidato dal Consiglio provinciale all’avvocato Paola Sgarbi, che riceve su appuntamento ogni secondo e ultimo venerdì del mese dalle 10 alle 12.

Si tratta di un servizio per garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, cui i cittadini possano rivolgersi per segnalare situazioni di disagio o disfunzioni che possono interessare l’attività della pubblica amministrazione.

Il Difensore civico territoriale può contribuire a evitare processi e ricorsi costosi, a individuare tempestivamente casi particolarmente problematici e disinnescare potenziali conflitti.

A oggi sono 59 i Comuni convenzionati con la Provincia di Lecco per questo servizio.

“Ringrazio il Consiglio provinciale per avermi affidato questo prestigioso incarico – commenta il nuovo Difensore civico territoriale Paola Sgarbi – che cercherò di svolgere in maniera più pratica possibile, instaurando rapporti diretti con i Comuni, gli altri enti pubblici e i cittadini, per risolvere i loro problemi e trovare soluzioni in grado di soddisfare i differenti interessi. Il mio sarà un ruolo di negoziatore e mediatore tra le esigenze dei cittadini e quelle della pubblica amministrazione; infatti è di grande importanza la comunicazione per raggiungere questo obiettivo. Invito i Comuni a convenzionarsi con la Provincia, per offrire ai propri cittadini con poca spesa un importante servizio”.