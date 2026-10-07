“Il diritto di esserci”: a Lecco una serata per ripercorrere la conquista del voto delle donne e guardare al futuro

Iniziativa promossa da UDI Lecco e Telefono Donna Lecco, con l’adesione della Tavola Lecchese per la Pace

Un modo per riflettere sul ruolo che le donne hanno avuto e continuano ad avere nella società e nelle istituzioni

LECCO – Si è svolta ieri sera, martedì 6 ottobre, presso il Circolo Libero Pensiero di Lecco, la serata “Il diritto di esserci – Il voto alle donne”, promossa da UDI Lecco e Telefono Donna Lecco, con l’adesione della Tavola Lecchese per la Pace. Un incontro nato dalla volontà di ripercorrere una delle tappe fondamentali della storia democratica del nostro Paese: la conquista, da parte delle donne, del diritto di voto. Un diritto che ha rappresentato una svolta profonda nella società italiana, trasformando la nostra democrazia e aprendo alle donne uno spazio di partecipazione politica e civile a lungo negato.

A guidare il pubblico in questo percorso storico è stata la professoressa Loredana Garlati, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che ha ricostruito le tappe e i passaggi che hanno portato all’acquisizione del diritto di voto da parte delle donne, restituendo il senso e il valore di una conquista che oggi rischia di essere data per scontata. La serata è stata introdotta e condotta da Raffaella Cerrato, per UDI Lecco, e Veronica Chiaramonte, per Telefono Donna Lecco.

Ripercorrere la storia del voto alle donne è stato anche un modo per riflettere sul ruolo che le donne hanno avuto e continuano ad avere nella società e nelle istituzioni: protagoniste nella costruzione della pace, nella difesa dei diritti, nelle battaglie per l’uguaglianza e nella trasformazione della società.

Una conquista, quella del diritto di voto, che non può essere considerata soltanto come un traguardo del passato, ma come un punto di partenza per interrogarsi sul presente e sul

futuro. Perché esserci significa poter partecipare, prendere parola, incidere sulle decisioni e

contribuire alla costruzione della società in cui viviamo.

Nel corso della serata non sono mancate le domande e il confronto con il pubblico. Si è discusso del futuro dei diritti delle donne, del linguaggio e delle parole con cui raccontiamo la società, delle possibili conseguenze di una storia in cui le donne non avessero conquistato il diritto di voto e del significato delle quote rosa come strumento per favorire una maggiore rappresentanza femminile nelle istituzioni.

Un confronto che ha permesso di spostare lo sguardo dalla memoria alla responsabilità del presente: ricordare le battaglie che hanno reso possibile l’accesso delle donne alla cittadinanza politica significa anche continuare a interrogarsi sulle disuguaglianze che ancora persistono e sulla necessità di difendere e ampliare gli spazi di partecipazione. UDI Lecco e Telefono Donna Lecco ringraziano la professoressa Loredana Garlati,

tutte le persone che hanno partecipato alla serata e il Circolo Libero Pensiero per l’ospitalità.

Il percorso proseguirà con il prossimo appuntamento, “La polenta di noi donne”, in

programma sabato 12 dicembre presso il Circolo Libero Pensiero di Lecco, un’iniziativa

pro ossa da UDI Lecco e Telefono Donna Lecco. Un nuovo momento di incontro, memoria e partecipazione per continuare a esserci, insieme.