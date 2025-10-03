Il fango, il vento e padre Corti: una rassegna per i 100 anni dalla nascita del sacerdote di Galbiate

Una serie di iniziative in programma nel mese di ottobre

Ha dedicato la sua missione in Patagonia ai bambini, ai giovani e ai più fragili

GALBIATE – In occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Padre Gianni Corti (1925–2013), sacerdote salesiano originario di Galbiate e missionario per oltre 60 anni in Patagonia, il gruppo “Amici di Padre Corti” e la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino promuovono una rassegna di iniziative che si terranno nel mese di ottobre 2025 a Galbiate e Lecco.

La manifestazione celebra la vita e l’opera di Padre Corti, che ha dedicato la sua missione ai bambini, ai giovani e ai più fragili nella città argentina di Comodoro Rivadavia. Le sue opere – tra cui scuole, mense, consultori e istituti professionali tuttora attivi – sono state rese possibili anche grazie al contributo concreto di persone e risorse provenienti da Galbiate e dal territorio lecchese, che lo hanno affiancato con generosità e impegno.

Il programma coinvolgerà anche le scuole locali, con attività dedicate a bambini e ragazzi, oltre al mondo alpinistico lecchese, in omaggio al padre che ha ospitato le cordate durante le loro spedizioni. Tra queste, spicca quella del 1974 che ha raggiunto la vetta del Cerro Torre, parete ovest.

“Questa è un’occasione preziosa per la nostra comunità: non solo per ricordare il grande esempio di vita di padre Gianni Corti e raccogliere la sua eredità umana e spirituale, ma anche per riflettere sul proprio progetto di vita, nel proprio piccolo, nel quotidiano. Perché ogni gesto, ogni scelta, può diventare missione”.

IL PROGRAMMA COPLETO DELLA RASSEGNA