Il Fondo “Ambiente e Cultura” lancia il bando per gli interventi su percorsi pedonali, culturali e piste ciclabili

Il bando destina 365.743 euro a progetti per la valorizzazione del territorio

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla Fondazione entro le ore 12 del 10 novembre

LECCO – Prosegue l’impegno del Fondo Ambiente e Cultura, promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, da Acinque e dai Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea, con un nuovo intervento dedicato alla tutela e valorizzazione del territorio provinciale.

Istituito tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 grazie alla volontà congiunta dei partner promotori, il Fondo dispone di una dotazione triennale di oltre 1,8 milioni di euro e si propone di sostenere iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente e alla promozione del patrimonio culturale in tutto il territorio lecchese, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

In quest’ottica è stato lanciato un nuovo bando dedicato agli interventi su percorsi pedonali, culturali e piste ciclabili, con l’obiettivo di sostenere e promuovere progetti di progettazione, manutenzione, conservazione e valorizzazione dei percorsi pedonali, culturali e storici, oltre che delle piste ciclabili presenti sul territorio provinciale.

L’iniziativa mira a creare opportunità di inserimento lavorativo per persone in condizione di fragilità sociale, promuovendo al contempo la conoscenza e la valorizzazione della rete dei percorsi pedonali e culturali del territorio.

Il bando dispone di una dotazione complessiva di 365.743 euro e prevede che gli interventi siano conclusi entro il 30 giugno 2027. Il contributo massimo erogabile potrà coprire fino al 70% del costo complessivo dell’intervento, mentre la rendicontazione dovrà riferirsi al 100% delle spese e delle attività previste.

I progetti sostenuti dovranno essere promossi da enti non profit, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, e realizzati nei sette circondari della provincia di Lecco. La procedura di individuazione degli enti gestori è affidata alla Fondazione Comunitaria del Lecchese.

La Fondazione Comunitaria del Lecchese raccoglierà le manifestazioni di interesse entro e non oltre le ore 12 del 10 novembre, secondo le modalità indicate sul sito della Fondazione: www.fondazionelecco.org.

Successivamente, verrà avviata la fase di individuazione dei soggetti gestori, attraverso la pubblicazione di un secondo bando dedicato, con scadenza fissata alle ore 12 del 31 dicembre. Questa seconda fase sarà riservata esclusivamente agli enti selezionati nella fase precedente.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà ad approvare i progetti entro il 31 gennaio 2026.

I siti oggetto di intervento sono consultabili all’indirizzo: www.fondazionelecco.org

Per maggiori informazioni sui Bandi è possibile contattare la Fondazione comunitaria del Lecchese: numero 0341.353123 – progetti@fondazionelecco.org