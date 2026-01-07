Il futuro degli ospedali lecchesi: sopralluoghi nelle strutture di Bellano e Merate

L’impegno della Conferenza dei Sindaci per un confronto diretto e trasparente con l’Asst di Lecco

“Abbiamo chiesto di condividere con gli enti locali lo scenario e le strategie dei prossimi anni rispetto agli ospedali del territorio”

BELLANO/MERATE – Nelle scorse settimane si sono svolti sopralluoghi concordati tra i componenti del Consiglio di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci e i vertici di Asst presso gli ospedali di Bellano e di Merate. Un ulteriore sopralluogo è già stato programmato anche all’ospedale di Lecco, così da completare l’aggiornamento su tutte le principali strutture ospedaliere e sull’offerta sanitaria complessiva per il nostro territorio.

Gli incontri hanno avuto, infatti, come tema centrale il futuro degli ospedali lecchesi, la loro evoluzione nel quadro complessivo del sistema sanitario, l’integrazione con la rete dei servizi sociali territoriali, le Case della Comunità e i medici di medicina generale.

Così il presidente e il vicepresidente (Emanuele Manzoni e Maurizio Maggioni) della Conferenza dei Sindaci del Lecchese, insieme ai Presidenti degli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate: “Abbiamo fatto presente le preoccupazioni crescenti dei Comuni e dei cittadini rispetto a segnali di fatica del sistema sanitario territoriale e al ridimensionamento o addirittura alla chiusura di alcuni reparti e servizi della nostra Asst, segnalando come questo non possa avvenire senza un preliminare confronto e una valutazione condivisa degli effetti, delle alternative, delle possibili soluzioni per ridurne l’impatto sulle nostre comunità”.

“Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà esistenti, in particolare per quanto riguarda il reperimento del personale sanitario, una criticità che riguarda non solo il nostro territorio ma l’intero sistema nazionale. Siamo per questo grati alle persone che lavorano nella nostra Asst per la professionalità e l’abnegazione dimostrata in questi anni. Proprio per questo, come Conferenza dei Sindaci, abbiamo ritenuto fondamentale avviare un confronto diretto e trasparente con la direzione strategica dell’Asst. Nel corso degli incontri abbiamo chiesto alla Direzione Generale dell’Asst di condividere con gli enti locali lo scenario e le strategie dei prossimi anni rispetto agli ospedali del territorio, ai reparti e al loro funzionamento, allo sviluppo di servizi territoriali portando in evidenza la necessità di un aperto confronto istituzionale così da avere un quadro chiaro delle prospettive, delle criticità e delle scelte che dovranno essere prese, necessariamente, in stretto raccordo con il territorio e i comuni”.

L’obiettivo della Conferenza dei Sindaci è quello di continuare a svolgere un ruolo attivo e di raccordo istituzionale, nell’interesse delle comunità locali, affinché il sistema sanitario pubblico lecchese possa mantenere qualità, prossimità e sostenibilità nel tempo.