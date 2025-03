Il Giglio a Pescarenico compie 10 anni: “Una presenza preziosa”

Tanti eventi per celebrare questo importante anniversario

L’assessore al Welfare Manzoni: “Dieci anni di socialità, contrasto alla solitudine, sviluppo di comunità”

ECCO – Il Giglio compie 10 anni, un traguardo importante per l’immobile confiscato alla criminalità organizzata nei primi anni 90 e restituito alla collettività il 21 marzo 2015, quando fu inaugurato un nuovo spazio, divenuto negli anni un punto di riferimento imprescindibile del quartiere di Pescarenico e non solo. Intitolato a Emanuela Loi, agente della scorta del giudice Borsellino, vittima dell’attentato mafioso di via D’Amerio del 19 luglio 1992, il Giglio conserva una forte vocazione alla promozione di una cultura della legalità, che caratterizza anche gli appuntamenti in programma per il suo decimo anniversario.

Si inizia, infatti, questa sera (mercoledì 12 marzo) alle ore 20.45 in sala Don Ticozzi con le testimonianze di quattro associazioni territoriali che contrastano la mafia: La Paranza (Napoli, Rione Sanità), Addiopizzo Travel (Palermo), Radio Siani (Ercolano) e Chi rom e chi no (Scampia). Stessi protagonisti domani, giovedì 13 marzo alle 15 al Giglio, all’appuntamento dal titolo “Io vivo di legalità”, un confronto sul contrasto alla criminalità organizzata.

Mercoledì 19 marzo alle 18.30 presso il Convento di piazza Fra’ Cristoforo, sarà la volta dell’incontro con il poeta e paesologo Franco Arminio, un’occasione per esplorare il legame tra parola, territorio e impegno civile, mentre venerdì mattina Il Giglio aprirà le sue porte agli studenti dell’Istituto Parini per un prezioso approfondimento a loro dedicato.

Le celebrazioni ufficiali del decimo anniversario si terranno venerdì 21 marzo alle 11 in piazza Fra’ Cristoforo, con la lettura di alcuni nomi di vittime innocenti di mafia da parte di studenti delle scuole superiori della città in collaborazione con Libera e Cpl. A seguire, intorno alle 11.30, ci si sposterà all’interno dell’ex bene confiscato per un momento di memoria e riflessione alla presenza dei rappresentanti delle realtà e delle Istituzioni che hanno contribuito alla nascita de Il Giglio.

Mercoledì 26 marzo alle 16 al Giglio, il luogotenente Paolo Chiandotto approfondirà il ruolo delle istituzioni nella promozione della legalità, mentre sabato 29 marzo alle 16 le celebrazioni si concluderanno in piazza Era con il tradizionale appuntamento di “Pescarenico in fiore”, un pomeriggio dedicato alle relazioni di comunità e alla condivisione.

Così l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni: “Tante bellissime iniziative dentro e fuori al Giglio per ricordare questo importante anniversario. Dieci anni di socialità, contrasto alla solitudine, sviluppo di comunità. Una presenza preziosa nel rione di Pescarenico e nella città di Lecco per molte persone anziane ma non solo. Da luogo di malaffare a servizio imprescindibile, veicolando un messaggio chiaro: ai traffici della malavita che feriscono la nostra società si risponde con cultura, servizi, welfare. Grazie a chi dieci anni fa si spese per restituirlo alla collettività, grazie alla professionalità e passione delle operatrici che ci hanno lavorato in questi anni, grazie alle persone che lo hanno valorizzato e ai graditi ospiti che ci accompagneranno in questa settimana di eventi, aiutandoci a riflettere su legalità, cultura e senso di appartenenza e comunità”.