Il Giro d’Italia a Lecco, il sindaco: “Grande opportunità, nonostante gli inevitabili disagi”

LECCO – Giovedì prossimo, 29 maggio, la nostra città sarà protagonista di un evento di portata internazionale: la 18° tappa del Giro d’Italia con sosta ufficiale in piazza Manzoni. La carovana rosa regalerà un pomeriggio di festa, di musica, di grandi emozioni e di eccellenza sportiva.

“L’impianto organizzativo è pronto – fa sapere il sindaco Mauro Gattinoni – a questo collegamento troverete ogni informazione riguardo percorso, chiusura strade, orario scuole. Sul piano della sicurezza dell’evento vi sarà un intenso coordinamento tra Polizia locale, le Forze dell’Ordine, gli Alpini, la Protezione Civile, l’Associazione Nazionale Carabinieri e i City Angels, oltre che un numero telefonico dedicato per ogni segnalazione (0341 481530)”.

“Oltre a quest’essenziali informazioni di servizio, il transito della maglia rosa ci pone un interrogativo più ampio: come i grandi eventi possono portare valore al territorio? I disagi temporanei sono bilanciati da benefici più ampi per la nostra città (ritorno economico e d’immagine)? Come si conciliano gli innegabili vantaggi di promozione del territorio con le esigenze quotidiane dei residenti?”.

“La città ha già dimostrato di saper accogliere eventi di un certo rilievo, comprovando un ampio consenso sociale anche a fronte di specifiche oggettive limitazioni, ad esempio in occasione del Campionato del Lecco in serie B o in occasione del 2° Raggruppamento degli Alpini del 2022. È in questa logica che la nostra città può sicuramente crescere, nel pieno rispetto dei residenti e delle imprese, con l’obiettivo di utilizzare l’onda lunga di questi eventi per riuscire a posizionare su scala nazionale e internazionale le caratteristiche uniche del nostro territorio” ha concluso il sindaco.