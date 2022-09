Oltre a far visita ai vari club il governatore trasmette ai soci il messaggio della presidente del Rotary International

Tra gli obiettivi quello di investire sui giovani e di un’inclusione sempre maggiore di donne all’interno dei club

LECCO – Il Governatore Distrettuale Davide Gallasso ha discusso i progetti Rotary durante l’incontro del 14 settembre con il Rotary Club Lecco e il Rotary Club Lecco Manzoni in riunione congiunta. “Il governatore – ha spiegato Davide Gallasso – è il delegato distrettuale del Rotary International ed è fonte di ispirazione e motivazione per i club del distretto 2042, ovvero quelli delle provincie di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, Varese e Milano”.

Oltre a far visita ai vari club il governatore ha il compito di trasmettere ai soci il messaggio della presidente del Rotary International. Questo è il primo anno nel quale una donna ricopre il ruolo di presidente del Rotary International, Jennifer Jones, che con il motto “Imagine Rotary” vuole invitare i rotariani a seguire i propri sogni, quindi far del bene e aiutare i più bisognosi.

Tra gli obiettivi del Rotary illustrati dalla presidente emergono quello di investire sui giovani e di un’inclusione sempre maggiore di donne all’interno dei club. Tra i vari progetti che sta seguendo il Rotary International e i club Rotary del territorio, il governatore ha voluto mettere l’accento sul progetto “End Polio Plus”: “Se continuiamo a donare nel 2026 potremmo dichiarare che, grazie al nostro contributo, il mondo è polio free, perché ad oggi i casi di Polio sono veramente irrisori”.

Durante la serata sono stati invitati anche una studentessa francese e uno studente americano che partecipano al programma annuale di scambio giovani delle scuole superiori, il programma Rotary Youth Exchange che permette ai ragazzi del nostro territorio di frequentare un anno di scuole superiori all’estero, in questo caso in Francia e negli Usa: la ragazza francese è stata sponsorizzata dal Rotary Club Lecco, il ragazzo americano è stato sponsorizzato dal Rotary Club Lecco Manzoni.

Il Rotary nutre l’educazione

Al termine della serata è stato comunicato al Governatore che il Rotary Club Lecco e il Rotary Club Lecco Manzoni hanno donato insieme 1.000 euro per il progetto “Il Rotary nutre l’educazione”, un’iniziativa ispirata agli obiettivi di Sostenibilità dell’Agenda Onu 2030, a sostegno del supporto ai programmi di scolarizzazione, per la realizzazione di pasti distribuiti ai bambini nelle scuole quale incentivo affinché le famiglie concedano loro di frequentarle: una soluzione in grado di garantire non solo il diritto all’istruzione, ma anche ad una crescita sana, lontano dallo sfruttamento.

I dieci Distretti italiani coinvolti hanno l’obiettivo di donare ben 570.000 pasti, che equivalgono a un anno di scuola per 2.850 bambine e bambini nei paesi dell’Africa subsahariana e, in particolare, nello Zimbabwe.