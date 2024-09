Il governatore Fraquelli ospite al Rotary Club Lecco: valori, progetti e la ‘magia’ del Rotary

Il Governatore Fraquelli ha ribadito gli obiettivi principali del Rotary per l’anno rotariano 2024-2025 tra i quali: la promozione della pace, la tutela dell’ambiente e la campagna “End Polio Now”

LECCO – Nella serata di mercoledì, i soci del Rotary Club Lecco si sono ritrovati per accogliere Carlo Fraquelli, Governatore per l’anno rotariano 2024-2025 del distretto 2042, che comprende i club rotariani delle province di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, Varese e Milano.

Alla serata erano presenti numerosi ospiti, tra cui Raniero Spaterna, assistente del Governatore, Elena Grassi, segretario distrettuale, Filippo Bianchi, Presidente del Rotaract, e Stephan Maurer, socio del Rotary Club Heidenheim-Giengen, accompagnato dalla moglie Eva.

Il Governatore Fraquelli ha aperto il suo intervento presentando il motto scelto da Stephanie A. Urchick, Presidente del Rotary International per l’anno rotariano 2024-2025: “The Magic of Rotary”. Fraquelli ha spiegato come sia nato questo motto, ispirato da un episodio avvenuto durante un programma di Stephanie nella Repubblica Dominicana in cui erano stati installati filtri per rendere potabile l’acqua.

Quando la Presidente Stephanie stava chiudendo i rubinetti, alcuni bambini domenicani le si avvicinarono e dissero: “Please do the magic again”. La Presidente, commossa, decise di trasformare queste parole nel motto del Rotary.

Con questo slogan Stephanie vuole ricordare che la famiglia del Rotary può compiere vere e proprie “magie”, grazie all’impegno dei suoi soci, capaci di realizzare grandi progetti attraverso piccole azioni.

Il Governatore Fraquelli ha poi ribadito gli obiettivi principali del Rotary per l’anno rotariano 2024-2025 tra i quali: la promozione della pace, la tutela dell’ambiente e la campagna “End Polio Now”.

La pace è un pilastro fondamentale del Rotary, mentre l’ambiente rappresenta la settima via d’azione dell’organizzazione, molto apprezzata soprattutto dai giovani. Infine, l’eradicazione della poliomielite rimane uno dei progetti più importanti del Rotary.

Fraquelli ha successivamente sottolineato l’importanza della collaborazione tra i diversi club, portando come esempio la sinergia tra Rotary e Panathlon su vari progetti. Come evidenziato dalla Presidente Urchick, è fondamentale “stare insieme e andare oltre”, imparando gli uni dagli altri.

Il Governatore ha poi descritto un ambizioso progetto interdistrettuale, sostenuto da 14 distretti italiani, tra cui il 2042, e presto si aggiungeranno anche distretti a livello internazionale. L’iniziativa intitolata “Dall’Italia all’Africa, un’eco(grafia) rotariana”, prevede l’acquisto di SUV e la formazione di ostetriche dotate di ecografi portatili, per permettere alle donne africane di accedere alle ecografie, proprio come avviene in Italia. Si stima che questo progetto possa contribuire a salvare tra i 5.000 e i 10.000 bambini africani ogni anno.

Luca Tentori, presidente del Rotary Club Lecco, ha ringraziato di cuore il Governatore per il suo intervento e ha sottolineato che, grazie a queste e altre iniziative, anche quest’anno il Rotary “farà magie”.