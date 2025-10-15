Il Gruppo Aiuto Mesotelioma presenta ‘Liberi di respirare’, docufilm sull’amianto

La proiezione in anteprima nazionale presso l’Officina Badoni il 24 ottobre

In occasione dei 10 anni di attività del GAM

LECCO – Venerdì 24 ottobre alle ore 20.45, presso l’auditorium Officine Badoni l’associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma Odv, in occasione dei suoi dieci anni di attività, presenterà in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Lecchese il docufilm dal titolo “Liberi di respirare”, realizzato dalle filmmaker Katia Sala ed Elena Romano.

La proiezione, in anteprima nazionale, si inserisce all’interno della settimana della sicurezza e prevenzione delle patologie e degli infortuni sul lavoro.

L’opera intreccia le attività, le iniziative e le battaglie del GAM con la problematica dell’amianto e delle malattie asbesto-correlate (in particolare il mesotelioma), grazie alle testimonianze di familiari delle vittime e ai contributi di esperti come il dottor Edoardo Bai (medico legale), la dottoressa Carolina Mensi (responsabile del Registro Mesoteliomi della Lombardia), Fabrizio Protti (presidente dello Sportello Nazionale Amianto) e l’avvocato Roberto Molteni.

Oltre alla voce della presidente del GAM Cinzia Manzoni e di altre volontarie del sodalizio lecchese, il film dà spazio a casi di rilievo sia territoriale (come l’ex Leuci) sia nazionale, attraverso i racconti e le testimonianze di realtà di volontariato come AFEVA con la sua presidente Giuliana Busto (Casale Monferrato, Eternit), AVANI con il presidente Silvio Mingrino (Broni, Fibronit) e Daniela Trollio del Comitato per la salute e la difesa del territorio di Sesto San Giovanni (Breda).

A completare il docufilm, un cortometraggio girato a Lecco e ispirato alla vicenda personale di Cinzia Manzoni, emblematica delle storie di migliaia di persone toccate dal dramma dell’amianto.

“La finalità principale è far conoscere, a un pubblico il più ampio possibile, una problematica spesso sottaciuta, sottovalutata o considerata ormai superata, ma che resta di estrema attualità. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni a un impegno concreto per l’individuazione, la rimozione e la bonifica dell’amianto ancora presente in modo massiccio” spiega Manzoni.

Tra i progetti del GAM rientra anche la divulgazione di “Liberi di respirare” nelle scuole lecchesi e in altre realtà italiane, per sensibilizzare in particolare le nuove generazioni.

Al termine della proiezione è previsto un breve dibattito e un momento conviviale con brindisi. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: info@gruppoaiutomesotelioma.org – cell. 329 0915734.