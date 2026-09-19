Il Gruppo Alpini Monte Resegone di Belledo ha festeggiato il 70° anniversario

Le Penne Nere hanno donato un defibrillatore alla città e una serra didattica alla scuola elementare Oberdan

“L’augurio è di andare avanti su questa strada con lo spirito giusto, sincera amicizia, seguendo i valori alpini”

LECCO – Era il 23 settembre 1956 quando venne fondato il Gruppo Alpini Monte Resegone di Belledo che, nel pomeriggio di oggi, ha celebrato il 70° anniversario. La cerimonia è partita dalla Cappella di Sant’Alessandro, nel rione di Belledo, dove si sono svolti l’alzabandiera, il ricordo dei caduti e i discorsi ufficiali.

Un saluto particolare è stato tributato ad Augusto Terenghi, l’unico dei cinque fondatori del gruppo ad essere ancora in vita. Quindi il capogruppo Roberto Riva, dopo aver ringraziato tutti i gruppi presenti con il loro gagliardetto (Galbiate, Acquate, Valgreghentino, Valmadrera, Nibionno, Merate, Mandello, San Giovanni e Cernusco Lombardone), è entrato nel vivo della celebrazione.

“Con determinazione e orgoglio siamo arrivati alla meta del 70° di fondazione del gruppo, unitamente al 45° della benedizione dell’altare al Resegone che abbiamo ricordato domenica scorsa in vetta alla montagna da cui il nostro gruppo prende il nome – ha detto Riva -. Raccontare 70 anni di vita in poco tempo sarebbe impossibile e allora mi limito a ringraziare tutti coloro che, nel passato, hanno dato tempo, energia e idee per la vita del gruppo, consegnando questo bagaglio ai più giovani con la consapevolezza di continuare a essere sempre operosi, dinamici e uniti. Sono fiero nel vedere oggi qui molti soci, alpini e aggregati, con la loro passione e disponibilità. L’augurio è di andare avanti su questa strada con lo spirito giusto e sincera amicizia per dare realizzazione agli eventi seguendo i valori alpini di solidarietà, rispetto del dovere e aiuto verso chi ne ha bisogno, convinti di essere uomini di pace”.

Gli Alpini di Belledo hanno colto l’occasione per fare un regalo alla città: sono stati infatti donati un defibrillatore (DAE) che verrà collocato nel parco di via Turbada e una serra didattica che sarà consegnata alla scuola elementare “G. Oberdan”.

Un gesto che è stato apprezzato dagli assessori Emilio Minuzzo e Simone Brigatti che hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale e del sindaco Boscagli: “E’ significativo quello che celebriamo oggi perché, di solito, quando si festeggia ci si aspetta dei doni, invece nel pieno spirito alpino siete voi che oggi fate dei doni alla comunità, doni di cui potranno beneficiare tutti. Non posso che ringraziarvi per questi due gesti concreti di vicinanza e per tutto quello che fate, noi partecipiamo con gioia a questi primi 70 anni sicuri che ce ne saranno altrettanti”.

La cerimonia si è conclusa con le parole del presidente dell’ANA Lecco Emiliano Invernizzi: “Dobbiamo guardare avanti che vuol dire fare quello che state facendo in questo momento: con questi due doni avete pensato agli altri, ai giovani delle scuole, alla salute e questo vuol dire ricordare e gli Alpini sono nati proprio per non dimenticare. 70 anni sono solo una tappa, un momento di riflessione e di riprogrammazione dei prossimi anni. Troppe volte mi sento dire che la nostra associazione non ha più ricambio, chiuderanno prima dei comuni e altre associazioni che l’ANA, con l’organizzazione che si è data l’ANA è arrivata a 107 anni e andrà avanti ancora per molto perché i nostri paesi vivono di quello che seminano. Dobbiamo accettare la sfida e, con i fatti, tenere alti i nostri principi”.

Quindi gli Alpini hanno sfilato per le vie del centro storico per arrivare alla chiesa parrocchiale dove don Andrea Bellani ha celebrato la Santa Messa prima di un aperitivo insieme sul sagrato.