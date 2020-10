Il Gruppo Antincendio ricorda i defunti, fiori davanti alla bacheca ai piedi del S. Martino

Un omaggio per ricordare i caduti in montagna

Un pensiero che, in questo momento complicato, si estende a tutti i morti per il covid

LECCO – Un gesto semplice ma carico di significato ancor più in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo con il nostro Paese sconvolto dall’emergenza sanitaria. La Squadra Antincendio Boschivo del gruppo Alpini Monte Medale, nell’imminenza della commemorazione dei defunti, ha voluto ricordare con un omaggio floreale tutti i caduti in montagna.

Davanti alla bacheca posta ai piedi del monte San Martino, lungo la pista tagliafuoco, sono stati posizionati due vasi di fiori. E il pensiero in questo anno a dir poco complicato non può non andare anche a tutti coloro che sono morti a causa del covid e a chi sta lottando nei nostri ospedali.