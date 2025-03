Il Gruppo Escursionisti Laorchesi festeggia 50 anni di storia

Partecipata la serata di ieri, sabato, presso l’Oratorio

Il Gel nacque 50 anni fa grazie a Pietro Riva, Mario Barone e Pietro Spreafico

LECCO – Una serata speciale per celebrare un traguardo importante: il 50° anniversario del Gruppo Escursionisti Laorchesi (GEL). L’evento, che si è svolto ieri sera, sabato, presso il salone dell’Oratorio di Laorca, ha visto la partecipazione di oltre 60 persone, unite nel ricordo del passato e nella condivisione dei valori che da mezzo secolo animano la realtà associativa.

Cinquant’anni fa, precisamente il 2 marzo 1975, grazie all’iniziativa di Pietro Riva, Mario Barone e Pietro Spreafico, nasceva il GEL Laorca. Da allora, il gruppo ha saputo crescere e consolidarsi, diventando un punto di riferimento nel panorama escursionistico lecchese.

Durante la serata, sono stati ricordate le due figure chiave per il gruppo il cui contributo è stato fondamentale per lo sviluppo dell’associazione. “Mezzo secolo di storia: meraviglioso ieri, incredibile oggi, straordinario domani!” è stato il motto che ha accompagnato i festeggiamenti.

Anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha voluto omaggiare il GEL: “A mezzo secolo di distanza, il GEL resta un’associazione viva e forte nel panorama lecchese, cui va il nostro “grazie” per le occasioni di socialità offerte e per aver tramandato i valori dell’escursionismo, la passione per la montagna, la tutela del territorio e della natura. Al Presidente Massimo Vicari e a tutti i soci del GEL, tanti cari auguri” ha scritto sulla sua pagina facebook.

Durante la serata sono stati premiati gli ex presidenti Giancarlo Airoldi e Alberto Magni, riconoscimenti speciali sono andati anche a Suor Paola Bolis e al parroco Don Marco Bassani per il loro supporto alla comunità e all’associazione.