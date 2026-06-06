Il Lecco Pride torna il 13 giugno: “Un altro mo(n)do è possibile”

Il corteo partirà dal Politecnico per arrivare in piazza Garibaldi dopo aver attraversato la città

“Il Lecco Pride 2026 vuole dare una risposta forte e chiara contro l’indifferenza e l’esclusione che ancora troppo spesso colpiscono la comunità LGBTQIA+”

LECCO – Il 13 giugno torna nelle strade del capoluogo il Lecco Pride portando i colori arcobaleno nella città e nel territorio. “Un altro mo(n)do è possibile” è il motto scelto dall’organizzazione per quest’anno.

“Anche quest’anno scegliamo un motto che parla di noi, come associazione e come persone. Persone che, nonostante il mondo che ci circonda, continuano a cercare un modo per lottare e costruire qualcosa di nuovo. Vogliamo e possiamo immaginare un mondo diverso. Un mondo migliore. Perché sì: un altro mo(n)do è possibile. Come nelle precedenti edizioni, il Lecco Pride 2026 vuole dare una risposta forte e chiara contro l’indifferenza e l’esclusione che ancora troppo spesso colpiscono la comunità LGBTQIA+ nella vita quotidiana. Sarà, come sempre, un invito a non voltare lo sguardo di fronte alle ingiustizie. Il Lecco Pride torna perché non vuole arrendersi davanti a un’Italia che continua a fare passi indietro sui diritti, che perseguita le famiglie arcobaleno, che vuole invalidare l’esistenza delle persone trans* e non binarie e che va a braccetto con chi ancora criminalizza le esistenze queer”.

Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 di sabato 13 giugno in via Ghislanzoni davanti al Politecnico di Lecco. Alle ore 15 interventi di associazioni e musica dai carri. Partenza ore 15.30 con lo stesso itinerario dell’anno scorso (attenzione particolare a far sì che il percorso sia accessibile a chiunque) per arrivare in piazza Garibaldi alle 16.45 dove ci saranno gli interventi dal palco con ospiti che porteranno esperienze personali, a seguire musica dal vivo. Anche questo momento verrà curato per permettere al massimo l’accessibilità, con posti riservati, con traduttori LIS (la lingua dei segni) e spazi di decompressione. In piazza Garibaldi (già dalle 16.30) sarà anche possibile fare il test HIV con Bergamo Friendly Test e in collaborazione con Arcigay Bergamo Cives.

“Vogliamo mettere in atto e dimostrare che piccole attenzioni migliorano la vita delle persone, che bisogna smettere di pensare a una società strutturata e organizzata solo per chi si muove liberamente o per chi non ha alcuna forma di disabilità, una società di privilegiati – affermano con determinazione i volontari dell’iniziativa -. Sfileremo per la città portando musica, gioia e testimonianze, parole chiare contro la disumanizzazione della società, le guerre, la criminalizzazione delle persone migranti o delle famiglie non conformi sottolineando i rischi di politiche che limitano la libertà e l’autodeterminazione delle persone trans. Lecco Pride 2026 è, ancora una volta, per tutti e di tutti: la partecipazione collettiva, di singoli cittadini, associazioni, scuole, comunità locali, imprese, istituzioni, è quella che plasma l’intera manifestazione. Anche quest’anno il Lecco Pride può contare sull’appoggio di tante associazioni di volontariato del territorio e con il sostegno del patrocinio del Politecnico di Milano, del Comune di Lecco e di oltre 15 comuni della Provincia”.

Il Lecco Pride 2026 si concluderà con un party alla discoteca Orsa Maggiore di Lecco a partire dalle 22.30 (il modulo per prenotarsi alla serata sul sito e canali social di Lecco Pride).

IL DOCUMENTO POLITICO DEL LECCO PRIDE 2026