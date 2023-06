Il Lecco vola in serie B: esplode la festa in città

La gioia incontenibile dei tifosi per un risultato storico

Netta vittoria per 3 a 1 sul Foggia e il Lecco vola in serie B

LECCO – Il Lecco vola in B e in città esplode la festa per un ritorno, quello nella serie cadetta, atteso da 50 anni.

Tripudio di bandiere, striscioni e cori dentro e fuori lo stadio Rigamonti Ceppi per il bellissimo traguardo raggiunto dalla formazione di Foschi, con la vittoria per 3 reti a 1 arrivata oggi, domenica, nella partita di ritorno dei playoff della serie C.

Tantissimi i tifosi blucelesti che hanno gremito lo stadio per assistere a un sogno, diventato, nel giro di 90 minuti, realtà. E dopo gli abbracci, le urla di gioia in campo e sulle tribune, la festa si è spostata in città con i caroselli dei tifosi che hanno colorato di bluceleste il lungolago.

Da segnalare un breve momento di tensione tra le tifoserie delle due squadre registrato alla Piccola dove era stato allestito un maxi schermo per permettere la visione della partita ai tifosi ospiti. La Polizia è subito intervenuta bloccando sul nascere la contrapposizione.