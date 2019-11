Il liceo scientifico e musicale Grassi guarda al volontariato

Al via le iniziative dello Sportello Scuola-Volontariato

Il liceo Grassi aderisce al progetto “Volontariamo?”

LECCO – E’ ricominciata la scuola e fervono le iniziative anche allo Sportello Scuola-Volontariato di Lecco (www.sportelloscuolavolontariato.it), con sede presso l’istituto Bertacchi. In questo anno scolastico lo Sportello festeggia i suoi primi venti anni di attività. Gestito dal Cif comunale di Lecco, è un punto di riferimento per gli studenti delle scuole superiori del territorio.

Il liceo Grassi ormai da diversi anni collabora con questa realtà e, fra le diverse attività previste nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza, aderisce al progetto “Volontariamo?” Si intende promuovere ed attivare nei giovani la possibilità di esperienze di volontariato, nella convinzione che l’acquisizione di consapevolezza dei futuri cittadini passa anche attraverso il valore della solidarietà. La scuola è una piccola comunità affacciata sul mondo: offrire una briciola del proprio tempo al servizio degli altri è un modo per condividere, maturare, aprire gli occhi sulla realtà che ci circonda.

Il progetto è stato presentato in tutte le classi seconde dei diversi indirizzi del Liceo. “Hai mai pensato che la felicità si costruisce aiutando gli altri ad essere felici?” è l’invito del foglietto illustrativo. Si tratta di gesti semplici ma significativi: portare il calore della compagnia e di un sorriso agli anziani delle case di riposo o ai bambini malati in ospedale, diventare “fratello maggiore” e aiutare bambini stranieri a imparare l’italiano, sostenere altri studenti in difficoltà nello svolgimento dei compiti…

Nei mesi di novembre-dicembre si svolgerà la formazione e da gennaio, sotto la guida dei responsabili dello Sportello Scuola-Volontariato, gli studenti saranno inseriti nei vari progetti: piccoli grandi gesti di condivisione solidale per una crescita consapevole.

Qui di seguito le date degli incontri di formazione, che si svolgeranno nell’aula magna dell’istituto “Bertacchi”, dalle ore 14 alle ore 15.45. Saranno presenti esperti, esponenti delle Associazioni di Volontariato e studenti che racconteranno le loro esperienze come volontari.