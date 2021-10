Il Lions Club Valle San Martino invita tutti alla castagnata

Appuntamento il 24 ottobre a Lecco in piazza Garibaldi dalle 10 alle 17.30

Il ricavato, come consuetudine, verrà utilizzato per sviluppare progetti in ambito sociale

LECCO – Un impegno lungo 40 anni quello del Lions Club Valle San Martino che, proprio lo scorso settembre, ha festeggiato l’importante anniversario. Domani, domenica 24 ottobre, appuntamento con l’8^ edizione della castagnata che si svolgerà a Lecco, dalle ore 10 alle 17.30 in piazza Garibaldi.

Il ricavato sarà interamente devoluto ai service “Due occhi per chi non vede – Angelo a quattro zampe” e “Dae, il valore di una vita non ha prezzo”.

LA LOCANDINA DELLA CASTAGNATA DOVE SONO SPIEGATI GLI SCOPI DELL’INIZIATIVA