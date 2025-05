MONTE MARENZO – Il Memorial Candido Cannavò-Daniele Redaelli omaggia Papa Francesco. Riceviamo e pubblichiamo l’intervento della Polisportiva Monte Marenzo.

“Il Memorial Candido Cannavò-Daniele Redaelli è stato pensato e creato per i giovani, perciò la Polisportiva Monte Marenzo vuole ricordare Jorge Mario Bergoglio, grande appassionato di sport, soprattutto amatoriale: la sua passione per il calcio è stata evidente in tutto il pontificato.

Disse ai calciatori del Celtic il 29 novembre 2023 “avete una grande responsabilità perché gli alti livelli che siete chiamati a raggiungere non riguardano solo le vostre abilità sportive o i requisiti classici necessari per eccellere, ma si riferiscono anche alla vostra integrità personale. Uomini e donne non dovrebbero vedere in voi solo dei buoni calciatori, ma anche persone capaci di delicatezza, dal cuore grande, in grado di essere saggi amministratori dei molti benefici di cui godete grazie alla vostra fortunata posizione”.

Il 25 marzo 2017 il Papa ha compiuto una storica visita pastorale a Milano. Per prima cosa andò al quartiere Case bianche per far visita a tre famiglie, di cui una musulmana. Alle 80mila persone allo stadio Meazza, soprattutto cresimandi, disse “nella mia vita è stato importante giocare con gli amici perché quando il gioco è pulito si impara a rispettare gli altri e a lavorare insieme. Si può anche litigare ma l’importante è chiedere scusa e finirla”.

Poi chiese ai ragazzi di promettere di non prendere in giro nessuno a scuola e nel quartiere. Tutto lo stadio disse “Sì” per annullare il bullismo. Daniele Redaelli realizzò il servizio per la Gazzetta dello Sport insieme ad Alessandra Gaetani. Noi della Polisportiva Monte Marenzo condividiamo il pensiero di Papa Francesco. Questo d’ora in poi sarà la nostra marcia in più”.