Lecco, il mercato del mercoledì tornerà in centro per fine aprile

Dovranno prima terminare i lavori del teleriscaldamento previsti in zona

Il presidente Fiva Confcommercio Sangalli: “L’appuntamento del mercoledì in centro si conferma strategico per ambulanti, clienti e commercianti”

LECCO – Il mercato cittadino tornerà in centro città il mercoledì a partire dalla fine di aprile, massimo inizio maggio. Prima dovrà terminare il cantiere del teleriscaldamento che, a partire dalle prossime settimane, interesserà la zona di Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi.

A rassicurare i cittadini è il presidente Fiva Confcommercio Lecco Francesco Sangalli che di recente ha incontrato l’amministrazione comunale proprio sul tema del mercato: “La riunione si è svolta lo scorso 30 gennaio – ha fatto sapere – siamo soddisfatti, abbiamo ribadito l’importanza dell’appuntamento del mercoledì in centro, non solo per gli ambulanti ma anche per i clienti e i commercianti che comunque traggono beneficio dal maggiore viavai di gente in centro città per la presenza del mercato. Elementi che l’amministrazione ha condiviso, supportando anche per quest’anno il ‘trasloco’ delle bancarelle in centro il mercoledì. Avverrà un po’ più in là nella stagione, rispetto allo scorso anno, per via della presenza del cantiere del teleriscaldamento: da cronoprogramma dovrebbe terminare per la metà di aprile, se non ci saranno intoppi. Contiamo quindi di tornare in Piazza Garibaldi e Piazza Mazzini a partire da fine aprile, massimo inizio maggio”.

Il sabato il mercato resterà invece alla Piccola, ma per l’estate, idealmente da maggio a settembre, si sposterà in centro almeno una volta al mese: “Stiamo ancora definendo le date, ma anche questo appuntamento è confermato” ha fatto sapere il presidente Fiva che ha poi annunciato, senza ancora svelarle, alcune novità che interesseranno il mercato lecchese.

Mercato che, in centro città, piace ancor di più ai clienti: la sperimentazione riproposta lo scorso anno si era chiusa con successo ed anzi, alcuni ambulanti avevano avanzato l’ipotesi di trasferire definitivamente le bancarelle. “Sicuramente – ha commentato Sangalli – la location delle piazze piace, soprattutto in estate intercetta più persone, turisti inclusi. Alla Piccola però si lavora comunque bene, il mercato è un riferimento per tanti cittadini. Da dicembre a febbraio, poi, il mercato non potrebbe tenersi in Piazza Garibaldi per la presenza della pista di pattinaggio” ha ricordato “con l’amministrazione comunale il dialogo è aperto, vedremo se e cosa si potrà fare”.