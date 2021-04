Ipotesi di spostamento in centro per il mercato cittadino almeno per alcuni sabati durante l’estate

Dall’area della Piccola al centro storico per fare spazio agli eventi

LECCO – Un ritorno al passato spesso caldeggiato e mai completamente realizzato, questa volta invece potrebbe succedere, seppur per un breve periodo: il mercato cittadino si prepara a fare ritorno in centro e l’occasione sono gli eventi estivi che animeranno l’area della Piccola, che attualmente ospita le bancarelle degli ambulanti.

Per ora si parla di alcuni sabati del mese di luglio, giornate in cui il mercato lascerà la Piccola e si allungherà in Piazza Garibaldi, Piazza Mazzini e Piazza Affari, queste ultime recentemente messe a nuovo. Nei giorni scorsi si è già svolto un primo incontro tra gli ambulanti e l’amministrazione comunale per ipotizzare una soluzione riguardo alla disposizione dei banchi.

Al momento dal Comune nessun dettaglio ma trapela se non questo commento: “C’è un tavolo aperto con le associazioni di categoria e per rispetto del lavoro di condivisione che si sta facendo da settimane non si comunicherà nulla fino a quando le associazioni non avranno restituito le loro osservazioni.”

Dal municipio fanno notare che “garantire il lavoro è fondamentale e per questo occorre dare soluzioni innovative ed equilibrate”.

Intanto un primo commento positivo arriva da Confcommercio: “Gli ambulanti sono favorevoli a questa possibilità – spiega Alberto Riva, direttore dell’associazione– le bancarelle complessivamente sono una novantina, un numero ridotto rispetto al passato e quindi non ci saranno problemi nel trovare una collocazione idonea”.

Ritorno e nuove opportunità

In anni recenti si era discusso della possibilità di riportare il mercato cittadino in centro, lo si era fatto parzialmente sul viale Dante (con i soli banchi di vendita alimenti) dopo il lockdown dello scorso anno e durante il periodo natalizio, sempre in viale Dante.

Ora la soluzione trovata apre a nuove opportunità: “Sarebbe bello poter sperimentare questa formula anche alcuni mercoledì, magari in avvicinamento all’estate, creando un mercato di qualità, diversificando i prodotti in modo da attrarre flussi e non innescare dinamiche concorrenziali con i negozi del centro lecco – sottolinea il consigliere comunale Giacomo Zamperini di Fratelli d’Italia – un mercato che sia destinato agli ambulanti in regola con il durc, con criteri di assegnazione dei posti che tengano conto dell’anzianità d’esercizio e che siano premianti per i prodotti di qualità e del territorio”.

La riqualificazione della Piccola

Nel frattempo ci si prepara anche alla riqualificazione dell’ex Piccola, che sarà infatti interessata da un intervento di sistemazione sia del posteggio (250 posti auto) che delle viabilità circostante che dovrà migliorarne l’accessibilità.

E’ la cosiddetta ‘Fase 1’ della rinascita della Piccola (vedi articolo), per la quale il Comune ha stanziato un milione di euro e che precederà la vera e propria rigenerazione urbana dell’area, quindi la ristrutturazione degli storici magazzini.

La gara d’appalto si concluderà a maggio e il cantiere, una volta avviato, dovrebbe insistere sull’area per circa 6 mesi, un periodo nel quale il parcheggio non potrà essere utilizzato.