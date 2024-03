Il mercato si sposta in centro tutti i mercoledì: “Opportunità per operatori e turisti”

Da domani e fino al 6 novembre il mercato cittadino del mercoledì sarà in centro

I banchi tra Piazza Garibaldi e Piazza Mazzini

LECCO – Il mercato cittadino si trasferisce in centro città tutti i mercoledì a partire da domani, 6 marzo, fino a novembre, e per cinque sabati estivi da maggio a settembre (QUI IL CALENDARIO). Dopo la sperimentazione positiva dello scorso anno l’amministrazione comunale, di concerto con le associazioni di categoria (Confcommercio Lecco e Confesercenti) ha confermato la decisione di portare in centro il mercato, per un periodo più esteso.

“Domani sarà un giorno importante, si apre una fase nuova in cui garantiamo agli operatori del mercato la possibilità di lavorare di più e meglio, offrendo un’attrattiva per i turisti, soprattutto durante i mesi estivi” ha commentato l’assessore Giovanni Cattaneo (Commercio). “Intanto proseguono i lavori alla Piccola con l’obiettivo, al termine del cantiere, di sederci al tavolo e capire quale può essere la configurazione più stabile del mercato cittadino”.

Il mercato del mercoledì, che si tiene solo al mattino e vede la presenza di una sessantina di banchi, sarà tra Piazza Garibaldi e Piazza Mazzini mentre il sabato si estenderà anche in Piazza Affari: “Questo perché al sabato ci sono più banchi, circa 90, e serve quindi più spazio” ha spiegato Cattaneo “siamo consci che l’area di Piazza Affari goda di meno passaggio e visibilità, quindi agli ambulanti che esporranno lì abbiamo offerto le postazioni gratuite”.

Il trasferimento del mercato in centro non ha mancato di sollevare alcune perplessità tra residenti e commercianti, soprattutto sulla questione parcheggi: “Per alcuni questo è un problema, soprattutto per via dei posti auto che verranno meno in Piazza Mazzini – ha detto l’assessore – mi sento di dire che si tratta solo di una mattina alla settimana e che a fronte di questo disagio il mercato in centro costituirà una bella opportunità, anche per i negozi di vicinato”.

Anche Confcommercio è d’accordo: “Da sempre abbiamo auspicato che il mercato si trasferisse in centro e, anche se non è ancora un trasloco definitivo, siamo soddisfatti dell’accordo trovato: avere per otto mesi il mercato del mercoledì in centro è una decisione importante che abbiamo condiviso con l’amministrazione comunale – ha commentato il Direttore Alberto Riva – Crediamo che il mercato in centro farà bene non solo agli ambulanti ma anche ai negozi di vicinato perché si attua la cosiddetta ‘regola d’oro’ del commercio: più persone in centro per il mercato vuol dire anche più lavoro per le altre attività oltre che, per i turisti, un’opportunità di visitare la nostra città”.

