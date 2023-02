Il Ministro Valditara incontra gli studenti-guide della mostra “Opere Sante”

In visita a Lecco ha potuto vedere i capolavori del Beato Angelico apprezzando la preparazione degli studenti

“Ognuno di voi ha una ricchezza che deve essere valorizzata. In questa attività di valorizzazione sta anche l’esperienza della alternanza scuola-lavoro”

LECCO – Un incontro molto partecipato quello di oggi pomeriggio con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara giunto a Lecco, a Palazzo delle Paure, per visitare la mostra “Opere Sante”, ma soprattutto incontrare gli studenti delle scuole superiori lecchesi che sono stati formati per fare da guida ai visitatori.

“Questo servizio che loro fanno ai visitatori della mostra, è un’attenzione specifica alla persona, ed è quello che ci sta più a cuore. insegnar loro a servire la comunità – ha detto il prevosto di Lecco monsignor Davide Milani introducendo il Ministro alla mostra -. E poi voglio sottolineare come anche i dirigenti scolastici qui presenti ci diano credito perché accompagnano le classi a vedere questo capolavoro e a vivere questa esperienza. Una iniziativa possibile grazie a tante collaborazioni a partire dall’amministrazione comunale che mette a disposizione questo spazio e ci sostiene economicamente, a Regione Lombardia qui rappresentata dall’assessore Stefano Bolognini che ha favorito questo incontro, alla Provincia di Lecco, alla Fondazione Comunitaria del Lecchese, alla Fondazione Cariplo e ai tanti sponsor”.

Il Ministro ha potuto effettuare il percorso della mostra apprezzando molto la preparazione degli studenti che lo hanno guidato alla scoperta delle due splendide formelle di Beato Angelico. Presenti all’incontro, tra gli altri, il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il consigliere regionale Mauro Piazza, il provveditore Adamo Castelnuovo con alcuni dirigenti e insegnanti delle scuole lecchesi, Vico Valassi presidente di UniverLecco, Vittorio Tonini di Confartigianato Lecco.

“Il capolavoro più bello sono questi ragazzi che l’hanno condotta nella visita e i volontari che li hanno sostenuti mettendoci tempo, passione, competenza; sono anche le istituzioni che hanno sostenuto questo progetto” ha aggiunto monsignor Milani.

“Complimenti per questa bellissima iniziativa – ha detto il Ministro Valditara -. Sono stati toccati dei temi che mi stanno molto a cuore e che possono essere tutti ricondotti alla centralità della persona. Nel vostro percorso avete messo al centro la persona: i talenti, le abilità, le individualità. Ogni ragazza e ogni ragazzo ha in sé una ricchezza straordinaria che è diversa da quella del suo compagno e ogni ricchezza deve essere valorizzata. In questa attività di valorizzazione sta anche l’esperienza della alternanza scuola-lavoro, della centralità del lavoro, importante sin dalle prime esperienze formative“.

“I ragazzi sono qui anche per restituire qualcosa al territorio. I ragazzi imparano e diventano insegnanti – ha detto il provveditore Adamo Castelnuovo -. Allora dico ai ragazzi che esperienze come questa sono fondamentali perché ci aiutano a capire che noi siamo stati formati in questo territorio. Magari andrete via ma magari resterete qui o ritornerete per dare qualcosa al territorio dove siete nati”.

La professoressa Luisa Zuccoli, dirigente dell’Istituto Badoni, ha parlato a nome di tutti i dirigenti delle scuole lecchesi: “Siamo un gruppo molto bello e coeso, abituato a lavorare gomito a gomito per costruire una scuola al servizio della comunità. Tutte le scuole hanno l’anelito a guardare al futuro, perciò abbiamo bisogno di lei e di tutto il Ministero”.

L’incontro si è concluso con la consegna della targa per i 75 anni dell’istituto Badoni, mentre un rappresentante del Bertacchi ha regalato al Ministro il libro dei 50 anni dell’istituto.