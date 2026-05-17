Il mondo dell’atletica piange Samuele Nava: il cordoglio di Atletica Lecco e FIDAL Lombardia

L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ricorda l’ex atleta scomparso a 28 anni nel tragico incidente avvenuto nella notte a Valmadrera

“La sua passione, la sua determinazione e il suo impegno resteranno indimenticati”

LECCO – “Samuele viene ricordato da tutto l’ambiente sportivo lecchese non solo per le sue qualità atletiche, ma anche per la passione, la determinazione e l’impegno con cui aveva indossato i colori della nostra società”. Con queste parole l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ha voluto salutare Samuele Nava, ex atleta della società lecchese morto a soli 28 anni nel tragico incidente stradale avvenuto stanotte a Valmadrera, scuotendo profondamente il mondo dell’atletica lombarda.

Il ricordo dell’Atletica Lecco si concentra non soltanto sugli importanti risultati sportivi conquistati dal giovane atleta nel corso della sua carriera, ma soprattutto sulle qualità umane che avevano lasciato un segno profondo tra compagni, tecnici e dirigenti.

“Il Presidente, i dirigenti, i tecnici, gli atleti e tutte le famiglie dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni si stringono attorno alla famiglia Nava e ai suoi cari in questo momento di immenso dolore. Ciao Samuele”, conclude la nota della società.

Anche FIDAL Lombardia ha espresso vicinanza alla famiglia e a tutto il movimento sportivo lecchese. Il presidente regionale Luca Barzaghi, il Consiglio Regionale e tutta l’atletica lombarda hanno manifestato il proprio cordoglio ricordando Nava come uno dei talenti più promettenti dell’atletica italiana giovanile.

Cresciuto nell’Atletica Erba prima del passaggio all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Samuele Nava era allenato dal tecnico Sandro Marongiu. Nel corso della sua carriera giovanile aveva conquistato risultati di altissimo livello a livello nazionale e internazionale, distinguendosi nella corsa campestre, nella corsa in montagna e nelle siepi.

Nel 2013, da cadetto, aveva realizzato una straordinaria tripletta tricolore vincendo i Campionati Italiani nei 2000 metri in pista, nella corsa campestre e nella corsa in montagna con la maglia della rappresentativa lombarda.

Tra i risultati più prestigiosi resta il titolo mondiale a squadre Allievi conquistato nel 2014 ad Arco di Trento insieme a Endale Masè e Davide Magnini, oltre al bronzo individuale nella International Youth Cup Under 18. Nel 2016 aveva poi vestito nuovamente la maglia azzurra agli Europei Under 20 di corsa in montagna, contribuendo alla conquista dell’argento continentale a squadre.

La tragedia in cui Samuele ha perso la vita si è consumata nella notte tra sabato e domenica lungo via Como a Valmadrera. L’allarme è scattato poco prima dell’una, quando Nava sarebbe rimasto coinvolto in una caduta dalla moto. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Valmadrera, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.