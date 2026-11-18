Uno sguardo che attraversa le Alpi e raggiunge il gigante delle Alpi Cozie, regalando un panorama di rara suggestione
PIANI RESINELLI – Uno sguardo che corre lontano, oltre le montagne lecchesi, fino a raggiungere il profilo inconfondibile del Monviso, il gigante delle Alpi Cozie che svetta a oltre 3.800 metri di quota. A regalarci questa suggestiva veduta dai Piani Resinelli è uno scatto di Giancarlo Airoldi, capace di catturare un panorama che unisce idealmente territori e montagne distanti centinaia di chilometri.
Con i suoi 3.841 metri di altitudine, il Monviso è una delle montagne più riconoscibili dell’arco alpino occidentale. Conosciuto anche come il Re di Pietra, deve la sua fama alla caratteristica forma piramidale che lo rende immediatamente distinguibile dalle vette circostanti. Una sagoma imponente che, nelle condizioni atmosferiche favorevoli, può essere osservata anche da luoghi molto lontani, offrendo prospettive sorprendenti.
Dai Piani Resinelli, balcone naturale affacciato sul territorio lecchese, la vista può infatti spaziare ben oltre le montagne di casa. Quando la foschia si dirada e l’atmosfera regala una visibilità eccezionale, le diverse catene montuose si susseguono all’orizzonte, fino a lasciare intravedere cime che sembrerebbero troppo distanti per essere ammirate a occhio nudo.
Nelle giornate in cui l’aria è particolarmente limpida, lo sguardo può spingersi ben oltre le cime più familiari, scoprendo all’orizzonte sagome che sembrano appartenere a un altro paesaggio. È uno di quei piccoli spettacoli che la montagna sa offrire, ricordandoci quanto lontano si possa arrivare, a volte, semplicemente fermandosi a osservare.
Gli scatti di Giancarlo Airoldi restituiscono proprio questa sensazione di meraviglia: la possibilità di riconoscere, tra i profili lontani delle Alpi, una montagna simbolo del Piemonte osservandola da uno dei luoghi più amati del Lecchese. Un incontro inatteso tra paesaggi che la distanza separa, ma che una giornata particolarmente tersa riesce a riunire in un’unica immagine.
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