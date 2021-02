Il video, con la tecnica del time-lapse è stato, realizzato ieri, venerdì dalla cima del Coltignone

LECCO – Un altro magnifico video del fotografo Mauro Lanfranchi realizzato ieri pomeriggio, venerdì, dalla vetta del Coltignone raggiunta insieme all’amico Silvio Amici, esperto fotoamatore. Con uno sguardo su Lecco e dintorni, dal classico mare di nubi, spunta il Moregallo…

“Ho inizio a riprendere la con la tecnica del time-lapse, una lunga sequenza di scatti (circa 600/700), che serve per ottenere un breve filmato – spiega Lanfranchi – Verso le 16 il mare di nubi inizia ad alzarsi. Il Barro scompare e l’unico soggetto a disposizione è il gruppo del Moregallo, che con i Corni di Canzo ed il Monte Rai spuntano dalle nebbie come una grande isola, messa in risalto dalla luce radiante del tramonto. Anche per questo soggetto ho optato per un time-lapse per rendere visibile il fluido movimento delle nebbie. La giornata si è conclusa positivamente, con il ricordo di un bellissimo ed insolito tramonto invernale”.

Un ricordo che possiamo apprezzare anche noi, grazie alla gentile concessione dell’amico Mauro Lanfranchi che ringraziamo per questa ennesimo meraviglioso lavoro.